Joseph Fonseca: “Nos duele con todo el corazón” que dominicanos sean deportados de Puerto Rico

Aunque su carrera como solista inició hace 25 años, no fue hasta cuatro años después que Joseph Fonseca logró que República Dominicana lo reconociera como merenguero. Así lo confesó el artista puertorriqueño durante un encuentro con representantes de la prensa nacional.

El cantante tropical, quien el próximo 14 de febrero tendrá su concierto aniversario en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de René Brea, recordó la primera vez que visitó el país en la década de los 2000: "La periodista me preguntó que quién yo era porque no sabía nada de mí y yo le canté 'Escúchame'".

En ese entonces, Fonseca tenía un objetivo: recibir el espaldarazo que necesitaba de la cuna del merengue.

"No podía llamarme merenguero si República Dominicana no me reconocía como merenguero y tardamos fácilmente cuatro años en lograrlo", admitió.

DEPORTACIONES DE DOMINICANOS

La empatía con la gente dominicana la siente genuina, incluyendo estos actuales momentos en que hay cientos de dominicanos que se sienten vulnerables y atemorizados con las deportaciones dispuestas por el gobierno estadounidense.

“Para nosotros es muy triste ver esa situación que no podemos controlar porque no está en nuestro control, y nos duele, nos duele, no tienen ni idea, tú hablas con todo el mundo y el ay bendito de nosotros se siente en ese momento, se siente serio”, afirmó Fonseca durante el encuentro, la noche del miércoles en el hotel Jaragua.

El merenguero calificó la relación de los pueblos puertorriqueño y dominicano de “muy seria, de respeto, de amistad, es una hermandad”.

Luego agregó: “Nos duele con todo el corazón”, refiriéndose a la preocupación que experimenta la comunidad dominicana en Puerto Rico ante la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.

Joseph Fonseca, al centro, junto a Steven Cifre y René Brea.

TEMAS JOCOSOS LE HAN DADO PERMANENCIA

Joseph Fonseca alcanzó mayor popularidad por su merengue romántico, pero ahora atribuye su permanencia al contenido jocoso.

"Cuando necesité irme a la línea jocosa la gente me la pudo aceptar y así tuve también diferentes ocasiones, que uno ve que su carrera como que tambalea, porque tú tienes una base sólida pero necesitas hacer algo diferente y así lo hice grabando diferentes temas jocosos, que es donde más encajo", explicó.

De esa manera, en el año 2009 nació su álbum de bachata producido por Víctor Víctor (ya fallecido), "La Hermana de Este" en 2010 y después su éxito "Caballito de Palo" en 2011.

"Jamás pensé que 'Caballito de Palo' me llevaría tan lejos porque 'Caballito de Palo' sí me ha dado una presencia, cosa que especialmente ninguno de nosotros sabía de lo que era la industria en lo digital porque estaba comenzando a formarse. Yo creo que el secreto es hacer cambios leves dentro de la línea, ajustar los botones y seguir produciendo", afirmó.

FAMILIA

Su vida personal se ha mantenido al margen de su lado público. Su familia no la suele exponer al medio. Su esposa Daphne Sepúlveda lo acompañó en este viaje a Santo Domingo. Ella funge como manejadora.

Ambos han superado momentos difíciles. El fallecimiento en 2010 de su primogénita, Farah Mikaela, es el que más lo marcó. Después vendrían dos niñas más, que junto a la música y el público componen su felicidad.

MÁS DETALLES DEL SHOW

La presentación del 14 de febrero en el hotel Jaragua forma parte de su gira “Que levante la mano, 25 años Tour”, bajo la producción de Cifre Entertainment y René Brea.

Será la primera vez que Fonseca estará en Santo Domingo con un espectáculo de esta magnitud, que promete ser una celebración por todo lo alto, llena de música, amor y los éxitos de una de las figuras internacionales más queridas por los dominicanos en el género tropical.

“Esta, para mí, es la presentación más importante, porque es el nuevo concepto de Joseph Fonseca, nuevo estilo, lo nuevo que se está utilizando en los grandes escenarios a nivel tecnológico”, expresó. El concierto “tendrá de todo, mucho merengue, bachata, salsa, bolero, mariachis”.

Según sus palabras, lo más interesante "es que vamos a estar celebrando el Día del Amor, el 14 de febrero. Y, por supuesto, todo el mundo puede bailar. La vamos a pasar espectacular”.