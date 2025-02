Medias Blanca, historia limitada

La historia registra a los Medias Blancas de Chicago naciendo en 1901, en los primeros tiempos se llamaron Chicago White Stockings y más adelante cambiarían para Medias Blancas.

Ganaron su primera Serie Mundial en 1906 y repitieron en 1917, pero entonces llegó un larguísimo período en que se fueron en blanco. Pasaron 83 años antes de su tercera y última corona, ocurrida en 2005 siendo manager el siempre divertido venezolano Ozzie Guiillén.

En el interin, este club tuvo una de las más oscuras manchas en la historia de MLB cuando en 1919, ocho de sus titulares se vendieron al mundo de las apuestas y entregaron la serie mundial.

Luego del 2005 las cosas no han mejorado mucho. Hace apenas 4 años, en 2021, lograron entrar a postemporada cuando el veterano manager Tony La Russa ganó 93 juegos, pero fueron eliminados bien rápido.

Los dos últimos años han sufrido pura pesadilla. El señor Pedro Grifol, de raíces cubanas y conocido en Dominicana, fue su dirigente y tuvo record general de 89 victorias 190 derrotas, promedio en .318.

Lo increíble fue en 2024 cuando perdieron 121 juegos (solo 41 victorias), estableciendo record negativo de todos los tiempos. En un período entre julio y agosto tuvieron 21 derrotas seguidas, hasta que cortaron la racha el 6 de agosto en Oakland. Al día siguiente Grifol renunció y tomó su puesto interinamente Grady Sizamore.

Ahora, para este año han seleccionado de manager a Vill Venable, un antiguo jardinero que dejó el beisbol en 2016. Solo tiene 42 años de edad.

PITCHEO: Casi todo en el equipo de los Medias Blancas para el 2025 luce débil, y no exagero. Su cuerpo monticular no tiene un solo nombre que sobresalga. Son ellos Jonathan Cannon, el venezolano Martin Pérez (que ya no oferta mucho), Mike Clevinger, David Martin, Bryse Wilson , Sean Burke y otros. Justin Anderson figura entre los principales relevistas, y el dominicano Prelander Berroa, con serio problema de salud ahora mismo.

POSICIONES: Los principales jugadores de Chicago son el cubano Luis Robert J r. en el jardín central, el inicialista Andre Vaughn, el receptor Corey Lee, el jardinero Andrew Benintendi y Mike Tauchman, un ex yanqui.

No hay mucho que buscar en los Medias Blancas del 2025, y deberán quedar nuevamente en el sótano de la División Central Liga Americana. Intentarán no perder 100 juegos.

INMORTALES: Naturalmente, este club tiene también su buena historia y hay varios inmortales que han dejado sus huellas alli , como Frank Thomas,Tim Raines, Harold Baines, el venezolano Luis Aparicio, el receptor Carlton Fisk, el nudillista Hoyt Wilhem, el gran Nellie Fox, entre otros.

DOMINICANOS: Entre los dominicanos más conocidos que han jugado con los Medias Blancas están Juan Uribe, Julio Franco, Edwin Encarnación, Damaso Marte, Leury García, Pablo Ozuna, Bartolo Colón, y George Bell y Sammy Sosa. Bell pegó a los Medias Blancas en 1992 en un cambio por Sammy Sosa y Ken Paterson.

Finalmente, los Medias Blancas fue el equipo del carismático Yermín Mercedes, pues allí fue que pegó su grand slam (2021) ante el venezolano Willianas Astudillo y se armó tremendo rebú porque hizo swing en cuenta de 3 bolas sin trikes. Eso no le gustó a La Russa, y a pocos días lo remitieron a las menores.

MÁS DE MLB.

.- Juan Soto vio acción en su segundo partido de entrenamiento con los Mets y pegó de 2-1. Los Mets perdieron de San Luis 4-7 y en el día tuvieron la mala noticia de que también se ha lesionado el lanzador San Manaea, hombre de rotación.. Anteriormente había sucedido lo mismo con el dominicano Frankie Montás. Igualmente se ha lesionado Nick Madrigal, supuesto a ser utility.

.- En los entrenamientos de los Medias Blancas, como invitado, está Joey Gallo, el hombre que se poncha muchísimo.

.-Sigan a un jovencito dominicano de Chicago Cubs, se llama Kelvin Alcántara y es jardinero. Mide 6 pies, 6 pulgadas, y aquí pertenece al Licey. Es otra especie de “torre”.