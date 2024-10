Casa de Campo celebra 50 años a ritmo nostálgico de pop y rock

Casa de Campo desarropó la nostalgia para la celebración de sus 50 años como un pionero-anfitrión de los conciertos en vivo y del turismo en República Dominicana.

Emblemáticos cantantes de rock y pop, que evocan la gloria artística del siglo XX y una pincelada de los tiempos actuales, convergieron viernes y sábado en el mítico anfiteatro Altos de Chavón para el festejo de Casa de Campo.

Richard Marx, Jon Secada, Taylor Dayne, Robin Wilson, Robin Zander, John Elefante, así como los sonidos latinos de Pedro Capó y Llane (exvocalista del grupo Piso 21) conformaron una cartelera de lujo del evento denominado "Voces de Nuestra Generación".

Todos fueron acompañados por una banda única de seis músicos experimentados que generaron elogios por la afinidad y el perfecto acompañamiento con cada uno de sus artistas en el escenario.

En la noche del pasado sábado, la jornada musical incluyó al cubano-estadounidense Jon Secada, quien llegaba a este santuario artístico por tercera vez.

Hace 30 años Secada irrumpió con fuerza en la música pop en inglés y español al mismo tiempo, con canciones que aun son parte de los listados musicales. De esas tres décadas musicales, en Chavón eligió un puñado: "Do you believe in US", "I´m free", "Angel", "If you go" y la infaltable "Just another day" ("Otro día más sin verte").

De todos fue al único que le pidieron "otra, otra", aunque no fue posible por lo estructurado de la producción artística con tiempos definidos.

Secada, a sus 63 años, también quedará en la historia por numerosos temas para Gloria Estefan ("Coming Out Of The Dark", Ricky Martin ("She’s All I Ever Had") y muchos más.

Taylor Dayne es un símbolo de finales de los 80. En Chavón derrochó toda su energía y encanto femenino la noche del sábado 26 de octubre 2024.Mairobi Herrera

En la plataforma diseñada, cada cantante interpretó un máximo de cinco canciones, como lo hizo el sábado la estadounidense Taylor Dayne.

Un símbolo de finales de los 80, Taylor se le conoce por temas como "Tell It to My Heart", que cantó en Chavón junto a "Every Beat of My Heart", "I Will Always Love You", "Shelter" y "Love Will Lead You Back".

La cantante nacida en Nueva York en 1962 lució una de las artistas de más energía sobre la escena, exhibiendo su poder femenino en la música.

El cantante colombiano Llane fue el encargado de cerrar la noche del sábado el concierto "Voces de nuestra generación", presentado en el anfiteatro Altos de Chavón.Mairobi Herrera

El cierre del sábado le correspondió al colombiano Llane, exvocalista del grupo Piso 21), que apeló a su propuesta urbana-pop para encantar a las féminas con su presencia y las canciones "Cuenta conmigo", "Puntos suspensivos", "Como antes", "DQV" y "Más de ti".

La apertura le tocó a John Elefante, conocido por su rol en los años 80 con la banda de rock progresivo Kansas y el grupo de rock cristiano Mastedon.

Para Chavón eligió los temas “Point of Return”, “Dust in the Wind”, “Fire Fire”, “Game Tonight” y “Carrion On”.

El estadounidense John Elefante, recordado por la banda Kansas, fue una de las estrellas de "Voces de nuestra generación" en Altos de Chavón, la noche del 26 de octubre 2024.Mairobi Herrera

Las actividades por la celebración de los 50 años van a seguir durante todo lo que resta del año, adelantó Sarah Pelegrín, directora de relaciones públicas de Casa de Campo.

La jornada del pasado viernes fue encabezada por Richard Marx, quien cautivó por su altiva presencia y esos clásicos de siempre desde aquel dardo "Right Here Waiting", incluido en el álbum "Repeat Offender", de 1989.

Otras perlas escogidas para el público en Chavón fueron "Endless Summer Nights", "Don`t Mean Nothing", "Hold on to the Night" y "Should´ve Know Betler".

El puertorriqueño Pedro Capó le dio un toque latino a la propuesta "Voces de nuestra generación", presentada en Altos de Chavón.Mairobi Herrera

Ese día, viernes, la propuesta latina fue representada por el puertorriqueño Pedro Capó, popular por "Calma", "Sabe bien", "La fiesta" y "Gracia".

Otras estrellas participantes Robin Wilson y Robin Zander encontraron el aplauso y el respaldo de un público que tenía afinidad con los artistas escogidos.

El aforo de Chavón no se llenó como en tantas otras ocasiones, pero los miles de asistentes durante las dos noches salieron más que complacidos con el nivel musical disfrutado en esas horas con la propuesta de lujo.

Durante las dos noches por Chavón se vieron figuras como parte del público o de la producción como presentadores, entre ellos Daisy Fuentes, Amaury Nolasco y Shalim Ortiz.