Wason Brazobán certifica su popularidad en gira por pueblos del país

La popularidad de Wason Brazobán en los pueblos dominicanos quedó demostrada al convocar multitudes pocas veces vistas en esos lugares que visitó durante su reciente gira.

Superó en asistencia el histórico concierto de Juan Luis Guerra y Silvio Rodriguez en la histórica ciudad de Montecristi en los años 90, y los de Fernando Villalona en el malecón de Puerto Plata, en la Máximo Gómez de Santo Domingo y la Plaza España en los años 80 y 90, afirmó el productor Luis Medrano.

La multitud que cantó las canciones del artista, el domingo 12 de mayo, llenó más de un kilómetro y medio cuadrado en el malecón de Barahona. Se calcula que más de 40 mil personas de los municipios de esa provincia se congregaron para disfrutar de la presentación.

Brazobán interpretó más de 20 de sus éxitos ante un público mayormente femenina, que coreaba temas como “La mujer que a mí me gusta”, “Qué vida”, “La mala”, “Errores que besan rico”, “Conmigo no te metas”, “No me acostumbro”, “Me cambiate la vida” y “Tú eres mi reina”.

Plataforma

El evento tuvo lugar en la plataforma de conciertos “Madre te Quiero”, una producción del empresario artístico Luis Medrano, la cual está recorriendo toda la República Dominicana gracias al apoyo del presidente Luis Abinader y varias empresas del sector privado.

El respaldo a los eventos ha permitido llevar su música a miles de dominicanos, creando momentos memorables y fortaleciendo el vínculo entre el artista y su público.

“La energía y la pasión desbordante se hicieron sentir a lo largo de toda la presentación, consolidando a Wason como uno de los artistas más queridos y admirados del país”, resaltó Medrano en un comunicado enviado.