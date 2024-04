Cecilia García va "Vibrante" a Escenario 360 para evocar el Santo Domingo de los "nightclubs"

Entre la nostalgia de Santo Domingo queda la añoranza por la bohemia y la vida nocturna de los night club que presentaban artistas y agrupaciones en vivo. Cecilia García viene de esa época y quiere evocarla de manera especial en un show que presentará el viernes 19 de abril en Escenario 360, en la plaza comercial Galería 360.

“Es un espectáculo tipo night club porque el lugar se presta para estar más cerca de la gente”, manifestó la artista en un encuentro con periodistas.

“Vibrante”, título del show, cuenta con la dirección musical del maestro Gustavo Rodríguez y la dirección artística del productor y teatrista Carlos Espinal. La banda estará integrada por seis músicos y tres coristas.

“Hace décadas era normal que los cantantes protagonizaran shows en night club, que luego fueron discotecas y piano bar, ese ambiente como que se perdió, pero ahora hay lugares como Escenario 360 que hay parqueos y seguridad en una plaza, lo que resulta atractivo”, comentó García.

Carlos Espinal, quien estaba presente en el encuentro de prensa, también se refirió a esa etapa del siglo XX: “La ciudad de Santo Domingo tenía una variedad nocturna en las décadas de los años 70 y 80. En este espectáculo rescatamos un poco de eso”.

La multifacética artista escogerá una gran parte de su repertorio para hacer “lo que yo he hecho siempre, cantar la música que me gusta y la que le gusta a la gente”.

A Cecilia García no le gusta llamarlo concierto. “Es algo más cercano porque los conciertos los veo como una cosa muy grande y muy distante, con unas luces, el público allá, esto es todo lo contrario, más cercano, con la libertad de intercambiar ideas”.

Junto a la música y las canciones, un aspecto a destacar será la visual de Escenario 360, que “será distinta a lo que por lo regular se ve en el ambiente de ese lugar”.

EL LUGAR CON SEGURIDAD

Escenario 360 “es un lugar ubicado en el centro comercial Galerías 360, que cuenta con los recursos necesarios para lo programado. La plaza también dispone de suficientes estacionamientos y seguridad”, agregó.

Cecila tiene un amplio repertorio en diferentes ritmos como la balada, el bolero, el jazz, bossa-nova, géneros musicales que tanto ama.

Según la plataforma streaming Spotify sus temas más conocidos en su voz son “Mediterráneo”, “Añorado encuentro”, “Alma mía/Cuando me vaya”, “Cuenta conmigo” y “Abajur lilas”.

Youtube también registra “Déjame sola”, “Regresa pronto”, “Otra vez”, “Yo sé que te amaré” y “Maniantales de miel”, entre otras.

“Voy interpretar todas las canciones de mi repertorio con el acompañamiento de la agrupación dirigida por Gustavo Rodríguez, así como la colaboración de tres voces que nos acompañarán”, adelantó.

Carlos Espinal intervino para añadir que se interpretarán canciones de grandes compositores iberoamericanos.

“Al momento de seleccionar los temas, tomamos en cuenta la gran cantidad de éxitos. Será sumamente divertido”, explicó Espinal.

Según sus explicaciones, “la gente disfrutará mucho en una función en la que tendremos al público muy cerca, en un ambiente con una excelente vista”.

Durante la conversación con los periodistas, Cecilia extrañó que Santo Domingo no haya más presentaciones en vivo, incluso de merengue.

“Este es el país del merengue ¿y dónde se baila?, no hay dónde bailarlo”, expresó. Y siguió: “Aquí no hay un solo hotel, no estoy hablando de clubes, al que vaya un turista y que se presente la oportunidad de oír un buen conjunto y bailar una buena música de nuestro país”.