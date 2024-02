Usher dice que ha sido un desafío exprimir una carrera de 30 años en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 13 minutos

A Usher le resultó difícil encajar tres exitosas décadas de música en un espectáculo súper corto de medio tiempo del Super Bowl , pero el ganador de múltiples premios Grammy decidió concentrarse en éxitos pasados, momentos de su popular residencia en Las Vegas y posiblemente inspirarse en su nuevo álbum.

"Estaba muy consciente de mi pasado, celebrando mi presente, que es aquí en Las Vegas, y pensando hacia dónde nos dirigimos en el futuro", dijo el cantante cuando se dirigió a los medios el jueves antes del Super Bowl del domingo, que Se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City. Lanzará su noveno álbum de estudio “Coming Home” el viernes.

Usher dijo que se ha estado preguntando: "¿Por qué canciones me conoce la gente, qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?"

El cantante de R&B pensó en agregar el elemento de patinaje sobre ruedas de su residencia a su actuación de medio tiempo, pero no dio otras pistas específicas sobre a dónde lo llevó ese proceso y cómo será su visión del espectáculo global.

"Todos los que escucharon sobre mi show en Las Vegas, ahora tendrán la oportunidad de ver algo de lo que hice aquí, pero obtendrán lo mejor", dijo. "

Usher no dio nombres de quién podría unirse a él en el escenario, pero ofreció algunas pistas vagas. Confirmó que no estará solo en el Allegiant Stadium. En años anteriores, la mayoría de los artistas del Super Bowl han incluido estrellas invitadas, excepto Rihanna , que actuó en solitario el año pasado.

El cantante sugirió que serían personas con las que ha colaborado antes.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en discos de éxito. Eso me dio la mayor inspiración”, dijo. "Definitivamente he pasado por muchas ideas sobre quién habría pasado por este momento conmigo".

Sin embargo, eso no lo reduce todo, dadas todas las personas con las que ha colaborado, desde Beyoncé hasta Monica, Nicki Minaj, Ludacris y Lil Jon.

Usher fue una estrella invitada del Super Bowl, junto con el líder de Black Eyed Peas, will.i.am, en 2011. Anteriormente le dijo a The Associated Press que usaría esa actuación como una “hoja de trucos” para el programa del domingo.

El jueves, dijo que pasó un momento angustioso al llegar allí.

“Mi mano quedó atrapada en un cable que me sostenía a 30 pies en el aire y casi pierdo la entrada”, dijo.

Aún así logró alcanzar su marca: en los splits. Pero preferiría evitar ese tipo de contratiempo.

Usher dijo que definitivamente su objetivo es traer el sabor de Atlanta, una ciudad donde se hizo un nombre musical. Su residencia local de 100 espectáculos en Las Vegas el año pasado fue un taller perfecto para ayudar a que eso sucediera.

“He podido traer mucho de Atlanta y el crisol que es, musical y culturalmente, a Las Vegas”, dijo. “No fue fácil de lograr, pero convertí Las Vegas en Atlanta. Tomé la V y la puse boca abajo”.

Ganador de ocho premios Grammy, “Confessions” de Usher ha vendido más de 10 millones de unidades en los EE. UU. El álbum se encuentra entre uno de los proyectos musicales más vendidos de todos los tiempos y lanzó éxitos número uno como “Yeah!” con Ludacris y Lil Jon, “Burn” y “Confessions Part II”. Su versión de edición especial incluyó el suave éxito “My Boo”, a dúo con Alicia Keys. El año que viene se cumplirá el vigésimo aniversario del álbum épico.

Usher se une a una lista de artistas célebres que han actuado durante los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, incluidos Prince, Beyoncé, Madonna, Michael Jackson, Coldplay, Katy Perry, Lady Gaga, Dr. Dre y Snoop Dogg. El año pasado, Rihanna eligió su actuación en el Super Bowl para decirle al mundo que estaba embarazada de su segundo hijo.

Usher habló con los medios no en un formato tradicional de conferencia de prensa, sino a través de una entrevista con Nadeska Alexis de Apple Music frente a una audiencia llena de reporteros que se transmitió en su plataforma y sitios de redes sociales.

La conferencia de prensa también contó con artistas previos al juego, incluidos Reba McEntire, Post Malone y Andra Day.