Wason Brazobán inicia en Nagua gira popular por sus 20 años en la música

El cantante Wason Brazobán inició en Nagua la celebración de su 20 aniversario con un concierto masivo en el que renovó su popularidad como fenómeno romántico de los últimos años.

La celebración del 20 aniversario de Wason en la ciudad Nagua logró una inusual convocatoria de público de todas las edades y sectores sociales.

Wason estremeció a las multitudes con su potente voz y la ternura de sus canciones, con las poesías sublimes de amor y desamor llevando la bandera del romanticismo en República Dominicana.

La noche estrellada, el cielo despejado y el viento del mar proporcionaron el escenario ideal para esta masiva reunión entre el ídolo y su público.

Los asistentes de Nagua y de otros pueblos del Nordeste fueron cómplices de este emotivo concierto, en el que el artista siempre agradeció a Dios, al presidente Luis Abinader, al productor Luis Medrano y a todos los que hicieron posible esta emocionante noche.

Más de 20 canciones se interpretaron para celebrar el éxito de un joven que perseveró con fe y esperanza, alcanzando la cima del tope de la popularidad.

Entre sus temas más populares figuran "La mujer que más me gusta", "Tú eres mi reina", "Conmigo no te metas", "Qué vida", "La mala", "No me acostumbro", "Errores que besan rico", "Regálame un minuto más" y "En un solo día".

Su repertorio, su estilo de interpretación y su carisma lo han convertido en el ídolo popular dominicano de la balada, el bolero y el pop romántico más trascendente de este siglo.

República Dominicana no había presenciado en las últimas décadas un fenómeno de tal liderazgo popullar en la música romántica.

Wason continuará la gira popular en Imbert, Puerto Plata (25 de enero), Parque Duarte de Cabrera (27 de enero) y Parque Duarte de Río San Juan (28 de enero).