“Michael”: una biopic desigual sobre Michael Jackson

“Michael” es una película de Antoine Fuqua que, en cierta medida, trata funcionar como una biopic sobre Michael Jackson.

Previo a su estreno había escuchado el ruido de voces que condenan sus excesos, pero las dos horas que tiene de metraje me hacen razonar lo necesario como para saber que no es mala ni mucho menos un truño.

Como biopic musical considero que encuentra algunos destellos en la actuación comprometida de Jaafar Jackson, pero a veces la narrativa hagiográfica se siente superficial y avanza por inercia como un álbum de grandes éxitos, evitando deliberadamente algunos episodios controvertidos de su vida personal para mantener el asunto lo más higienizado posible.

La trama, ubicada entre los 60 y los 80, sigue a Michael Jackson como un niño genio con un talento para cantar que, a pesar de recibir castigos de su padre Joseph, alcanza el éxito junto a sus hermanos como vocalista principal de The Jackson 5, encabezando la cima de las listas con sus álbumes y agotando las entradas de sus conciertos; mientras, con el paso de los años, muestra su potencial como solista luego de firmar con Epic Records en 1978 para lanzar su primer álbum en solitario y consolidarse como el Rey del Pop a finales de la década de los 80, a pesar de su lucha como un hombre bajo constante escrutinio.

Por lo regular, esta premisa estructura la narrativa sobre las fórmulas convencionales del biopic musical, donde se explora la hagiografía de un ícono de la música con cierto grado de indulgencia, a menudo centrado en sus virtudes con un tono idealizado.

Sin embargo, el guion de John Logan presenta irregularidades narrativas que se dejan ver, en efecto, al priorizar la visión hagiográfica que estropea el desarrollo del protagonista cuando elude sus complejidades internas tanto delante como detrás del escenario, optando por un conflicto que se construye sobre situaciones predecibles que se limitan a mostrarlo, a menudo, como un genio inocente y visionario que supera el abuso paterno para sanar al mundo con su música, su canto y su baile.

Esta aproximación sanitizada, por añadidura, me resulta formulaica entre las discusiones a puerta cerrada de Michael con el padre autoritario; las inseguridades de Michael por su apariencia manifestadas al someterse a una rinoplastia para reducir el tamaño de su nariz y tomar fármacos para controlar el vitíligo de su piel; los consejos que Michael recibe de su guardaespaldas Bill Bray; las conversaciones de Michael para que MTV emita sus videoclips; las sesiones de grabación en medio de su ascenso meteórico como fenómeno musical.

La sensación de prisa en el montaje entorpece la cohesión de las secuencias, convirtiendo la cinta en una circularidad de viñetas entre las dinámicas familiares, el ascenso musical, las reuniones con ejecutivos y la independencia creativa, con escasa profundidad dramática lejos del clímax.

A pesar de estos inconvenientes, la interpretación de Jaafar —sobrino de Michael— me parece particularmente convincente cuando mimetiza los movimientos de baile, la voz y los gestos electrizantes de su tío, asistido por el vestuario y el maquillaje que pone a prueba su destreza, especialmente en las coreografías musicales que reconstruyen con exactitud los videoclips de “Beat It” y “Thriller” durante 1982.

A su lado, Colman Domingo ofrece una interpretación amenazante como el padre codicioso cuya influencia abusiva marca el núcleo de la historia.

La dirección de Fuqua, de alguna manera, consigue encuadrarlos en una puesta en escena que deposita sus valores en la reproducción de los conciertos eufóricos que evocan los bailes dinámicos de Michael, como Billie Jean en el Motown 25 o Bad en el Bad World Tour en Wembley en 1988., aprovechando la banda sonora de Greatest Hits del artista. Su tributo sobre Michael, en última instancia, es algo respetuoso en sus pretensiones de nostalgia, pero, por desgracia, es un poco tímido para confrontar las sombras de la figura que redefinió la música del siglo XX.

ficha técnica

Título original: Michael

Año: 2026

Duración: 1 hr. 59 min.

País: Estados Unidos

Director: Antoine Fuqua

Guion: John Logan

Música: Lior Rosner

Fotografía: Dion Beebe

Reparto: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Mike Myers

Calificación: 6/10.