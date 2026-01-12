La pareja de Hollywood, Meagan Good y Jonathan Majors, obtienen la ciudadanía guineana

La pareja de Hollywood, Meagan Good y Jonathan Majors, recibió la ciudadanía guineana después de rastrear su ascendencia hasta el país de África occidental a través de pruebas de ADN.

La pareja recibió la ciudadanía en una ceremonia privada en la capital, Conakry, el viernes. Tienen previsto visitar los lugares turísticos del país el domingo.

“Creemos que ustedes son unos de los hijos e hijas dignos de esta Guinea. Representan a nuestro país, la bandera roja, amarilla y verde en todo el mundo”, declaró Djiba Diakité, jefe del gabinete presidencial.

Majors parecía destinado a las filas de las estrellas de Hollywood antes de ser arrestado tras un altercado en 2023 con su entonces novia. Había recibido elogios de la crítica por su trabajo en "Da 5 Bloods" y "Lovecraft Country" y se había asegurado años de estrellato en Marvel con su papel de Kang el Conquistador. Sin embargo, tras su condena por cargos de agresión y acoso , Marvel lo descartó de futuros proyectos, y "Magazine Dreams", una película que en su día se perfiló como candidata al Oscar, quedó en suspenso hasta el año pasado.

Good, actriz, comenzó a salir con Majors en 2023 y estuvo presente constantemente en su juicio en Nueva York. Se comprometieron en 2024 y se casaron el año pasado en una pequeña ceremonia improvisada mientras él promocionaba "Magazine Dreams".

Guinea no es el primer país en otorgar la ciudadanía a descendientes de personas esclavizadas. El año pasado, la cantante estadounidense Ciara se convirtió en una de las primeras figuras públicas en obtener la ciudadanía de Benín.

El año pasado, Ghana naturalizó a 524 afroamericanos, después de que el presidente Nana Akufo-Addo los invitara a “regresar a casa” en 2019, como parte del 400 aniversario de la llegada de los primeros africanos esclavizados a América del Norte en 1619.

Guinea ha sido gobernada por el líder de la junta, el general Mamadi Doumbouya, desde el golpe de Estado de 2021. El mes pasado, Doumbouya fue declarado ganador de las elecciones presidenciales tras reprimir a la oposición y la disidencia, dejándolo sin oponentes importantes.