Muere el actor canadiense Graham Greene

Graham Greene, actor canadiense conocido por “Bailando con Lobos", falleció el 31 de agosto Toronto tras una larga enfermedad.

El nominado al Óscar murió en un hospital de Toronto, a los 73 años.

"Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente", declaró el agente de Greene, a Deadline. "Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo", añadió, en referencia al exagente del actor durante muchos años, fallecido en 2013.

Según publicael medio, el actor nació el 22 de junio de 1952. Trabajó en diversos empleos antes de probar suerte en la actuación. Greene comenzó en el teatro y, para la década de 1970, ya actuaba en producciones teatrales profesionales canadienses e inglesas.

Debutó en el 1979 en un episodio de la serie dramática canadiense “The Great Detective”; en 1983 hizo su primera película “Running Brave.

El gran éxito de Greene llegó varios años después, cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Kicking Bird (Ziŋtká Nagwáka), uno de los personajes principales en “Bailando con Lobos”, la película recibió 12 nominaciones al Óscar, incluyendo una para Greene como Mejor Actor de Reparto.