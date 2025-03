Ryan Reynolds pide ser excluido de la demanda de Baldoni en la batalla legal de su esposa

El actor estadounidense Ryan Reynolds ha solicitado a un juez que le excluya de la demanda por difamación por valor de 400 millones de dólares en la batalla legal que el también actor y director Justin Baldoni mantiene contra la esposa del primero, Blake Lively.

Reynolds alega que el argumento de Baldoni en su contra carece de fundamento legal y constituye una ofensa.

El nuevo requerimiento judicial del actor forma parte de la batalla legal que la actriz Blake Lively mantiene contra Baldoni y los estudios Wayfarer, a quienes acusa de realizar un "plan de varios niveles" para dañar su reputación, después de que ella se quejara de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

Baldoni contraatacó con otra demanda contra Lively y su marido para defenderse de las acusaciones de acoso sexual, así como de la supuesta campaña de desprestigio contra la actriz.

Los hechos denunciados ocurrieron durante el rodaje de la película "It Ends With Us" (Romper el círculo), dirigida por Baldoni y protagonizada por éste y Lively.

El documento, presentado el martes por Reynolds y obtenido por CNN, afirma que la demanda que Baldoni interpuso contra él y su esposa se basa en dos ocasiones en las que el actor supuestamente llamó a Baldoni "depredador".

"El Sr. Reynolds cree genuinamente, quizás apasionadamente, que el comportamiento del Sr. Baldoni refleja el de un 'depredador'", dice el documento del actor, y agrega que "llamar a alguien 'depredador' equivale a una opinión constitucionalmente protegida".

En la moción, los abogados de Lively y Reynolds escribieron que, si bien Lively demandó a Baldoni y a sus socios comerciales por acoso sexual y represalias posteriores, Reynolds no tiene nada que ver con la situación y que su única participación ha sido como "cónyuge solidario", explica CNN.

En la demanda de Baldoni contra la pareja de Hollywood, así como contra la publicista de Lively, Leslie Sloane (quien previamente presentó su propia moción solicitando ser excluida del caso), Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a "secuestrar" su película "It Ends With Us" y arruinar su carrera.

También afirmó que Lively intentó asumir gran parte de la dirección creativa de la película, incluyendo que Reynolds, quien no tenía un papel formal en "It Ends With Us", reescribiera una escena y realizara "cambios no autorizados en el guion en secreto", recuerda la cadena.

Baldoni también acusó al actor, entre otras cosas, de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York, afirmando que Reynolds una vez le "maldijo" y lo acusó de "criticar a su esposa por su peso".

Reynolds también está acusado de decirle a un ejecutivo de la agencia de talentos WME que Baldoni era un "depredador sexual" para que la agencia lo despidiera como cliente.

Lively y Reynolds son clientes en WME, donde Baldoni trabajaba anteriormente, hasta que la agencia le despidió después de que Lively presentara su denuncia por acoso sexual, según la cadena estadounidense.

Los abogados de Reynolds, Mike Gottlieb y Esra Hudson, declararon a CNN en un comunicado que el caso de difamación de Baldoni no es sólido, ya que Reynolds cree que Baldoni es, de hecho, un depredador.

Tanto los abogados de Baldoni como de Lively han declarado previamente que no tienen intención de llegar a un acuerdo. El juicio está programado para marzo de 2026.

Si el juez no concede la moción de desestimación de Reynolds, una de las estrellas más importantes de Hollywood en la actualidad, podría verse involucrado en la batalla legal y citado a testificar en un caso muy publicitado.