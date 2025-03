La familia Ingalss está de luto, muere "el conductor de la diligencia", Jack Lilley

La familia Ingalss está de luto, muere Jack Lilley, reconocido por su participación en esa serie, "Little House on the Prairie"), falleció. Tenía 91 años de edad.

"La familia de La Familia Ingalss ha perdido a uno de los nuestros. Jack Lilley ha fallecido. Era uno de mis personas favoritas en el mundo", posteó Melissa Gilbert, su excompañero de reparto.

Lilley interpretó diversos roles en "La familia Ingalls", pero su papel más recordado en la serie fue el del conductor de la diligencia, encargado de transportar a los personajes entre los distintos pueblos.

El actor también participó en "Sudden Impact" (1983), "Young Guns" (1988), "Planet of the Apes" (2001) y "The Legend of Zorro" (2005).