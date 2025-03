La nueva 'Blancanieves' llega precedida de polémica y con cambios poco profundos

Precedida de una fuerte polémica por no romper con estereotipos anticuados, por crear los enanitos digitalmente o por las declaraciones poco afortunadas de su protagonista, Rachel Zegler, la nueva versión de acción real de 'Blancanieves' ('Snow White') llega este jueves y viernes a los cines de todo el mundo.

Una película que Disney había anunciado como un cambio radical para eliminar los estereotipos de la original de animación de 1937, pero que se ha quedado en modificaciones superficiales, como que Blancanieves está interpretada por una actriz de origen latino, Rachel Zegler, o que el príncipe sea ahora un ladrón al estilo de Robin Hood.

Con un espectacular aspecto visual, lleno de color y con una estética que se acerca mucho a la animación, como ocurre en las nuevas versiones de acción real de clásicos de Disney, 'Blancanieves' se publicita como una revisitación del primer largometraje de la factoría y uno de los más queridos.

Aquella película bastante inocente de 1937, por la cual Walt Disney recibió un Óscar honorario "por su gran innovación" y por ser "pionera en un nuevo campo de entretenimiento", se ha convertido ahora en una versión más feminista pero manteniendo la casi totalidad de su historia.

En la nueva versión, que ha eliminado a los 'siete enanitos' del título, Blancanieves es educada por sus padres para ser "intrépida, justa, valiente y verdadera".

Un lema que se repite sin parar en la historia, que tiene escenas calcadas del original y que introduce detalles nuevos, como el hecho de que la protagonista ponga a limpiar a los enanitos, que se incida en la importancia de que la belleza nace del interior o que el príncipe -ahora ladrón- esté supeditado a los deseos de su amada.

Dirigida por Mark Webb, conocido por una de las sagas de Spider-Man, la película conserva las canciones más emblemáticas del original -como 'Heigh-Ho' ('Ay-Ho') o 'Whistle While You Work' ('Silbando al trabajar')- e introduce nuevos temas para lucimiento de Zegler, una magnífica cantante.

Un proyecto que sigue a otros similares de Disney, que ha convertido en películas de acción real algunos de sus clásicos animados, como 'El rey Leon' ('The Lion King'), 'La sirenita' ('The Little Mermaid') o 'Aladdin', con muy buenos resultados en taquilla.

En el caso de 'Blancanieves', era una de las grandes apuestas para este año de Disney, que anunció el filme en 2022, con Zegler como protagonista. Acababa de debutar como la María del nuevo 'West Side Stroy' que hizo Steven Spielberg.

Fue la primera polémica del filme, la elección de Zegler, estadounidense de origen colombiano y con claros rasgos latinos y una piel lejos de ser 'blanca como la nieve', que era la característica del personaje de Blancanieves.

A eso se añadió que la actriz criticó la versión de 1937 al asegurar que era "extremadamente anticuada en cuanto a la idea de que las mujeres ocupen roles de poder".

Además, Zegler criticó la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones estadounidenses -"Hay una enfermedad muy, muy profunda en este país que se muestra en la gran cantidad de personas que se presentaron para apoyar a este hombre que amenaza nuestra democracia"- declaraciones por las que se tuvo que disculpar.

Comentarios que hicieron que se comenzara a hablar de la película como woke (progresista), lo que en Disney provocó el temor a que al estrenarse se produjera un movimiento antiwoke.

Y por si fuera poco, Zegler, de 23 años, publicó en sus redes sociales el mensaje 'Free Palestine', cuando su compañera de reparto, Gal Gadot que interpreta a la madrastra, es israelí.

Pero no ha sido Zegler la única causante de polémicas. El hecho de que Disney decidiera crear a los siete enanitos por ordenador con la excusa de "evitar reforzar los estereotipos de la película animada original", ha resultado ser una decisión equivocada.

"Sin ánimo de ofender a nadie, pero me quedé un poco desconcertado cuando se enorgullecieron tanto de elegir a una actriz latina para interpretar a la protagonista, pero aun así sigues contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos'", dijo en un podcast el actor Peter Dinklage ('Juego de Tronos').

Dinklage agregó: "Eres progresista por un lado, pero luego sigues contando esa historia tan retrógrada sobre siete enanitos viviendo juntos en una cueva".

Por todo ello, el estreno de 'Blancanieves', que con un presupuesto de 240 millones de dólares estaba llamada a ser un éxito de taquilla, llega con unas expectativas más bajas y tras una escasísima campaña de promoción.

El acto principal, publicitado una vez que ya se había producido, fue la actuación de Zegler, cantado el tema 'Waiting on a Wish', frente al Alcázar de la ciudad española de Segovia, que fue la inspiración para el castillo del filme de 1937.

Y medios especializados como The Hollywood Reporter, calculan que en su primer fin de semana en los cines estadounidenses no superará los 50 millones de dólares de recaudación. La versión de acción real de 'El rey León' ('The Lion King') consiguió 191 millones en su estreno (263 en todo el mundo).