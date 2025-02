Robinson Díaz, el actor colombiano que guarda una conexión especial con los dominicanos

Robinson Díaz se ha ganado el corazón de Colombia por su talento para el desdoblamiento de sus personajes y en República Dominicana es inolvidable para muchos por su rol de “El Cabo” en la serie “El cartel de los sapos”. En el país caribeño, al que ha viajado al menos 25 veces en sus 58 años de vida, conserva buenos amigos y hay una conexión especial con una película dominicana.

Díaz contó que el año pasado hizo una película dirigida y producida por Francis Disla (El Indio), titulada “Dembow”, pero no sabe cuándo saldrá en cines.

“La firmamos en julio del año pasado y mi personaje se llama Tony Music, una especie de mánager de cantantes urbanos. Para las grabaciones estuve aproximadamente un mes yendo y viniendo” (entre Colombia y República Dominicana).

Luego añadió: “Tengo un amor muy particular por República Dominicana, con quienes nos unen lazos muy fuertes. Aquí tenemos un clima parecido allá, solo Bogotá que es la ciudad más fría. Yo soy de Envigado, que pertenece a Medellín. Yo estoy integrado a la zona metropolitana de Medellín que tiene un clima de 24 a 25 grados”.

Su personaje más internacional es “El Cabo”, de la serie “El cartel de los sapos”, que se filmó en 2007 en Colombia y tres años después pasó a la plataforma de Netflix.

Su éxito fue tal que le abrió las puertas a las narcoseries y narconovelas, junto a “Sin tetas no hay paraíso”, de Gustavo Bolívar.Ambas abrieron el camino a estas historias colombianas.

Sobre el personaje de Pablo Escobar, no comparte que lo haga un brasileño, un español o un norteamericano y cree que las diferentes interpretaciones de extranjeros buscan “llegarle a más audiencia, por el inglés, pero le falta el tumbao” del legendario capo fallecido a manos de policías el 2 de diciembre de 1993 en Medellín.

De las series clásicas dijo que les gustaba “El Chapulín”, “El Chavo del Ocho”, “Cantinflas”, “La carabina de Ambrosio” y “Qué nos pasa”.

En su vasta trayectoria, Robinson Díaz también ha hecho personajes serios en los que ha tenido un desdoblamiento. “Dentro de mi manera de actuar siempre busco que los personajes tengan varios colores, varias aristas. Por ejemplo, el personaje de El Cabo es muy malvado, entonces le pongo un tumbao, un saoco diferente y me empezó a salir ese humor, y el productor y el director empezaron a comprármelo, porque no era así en principio”.

El humor

Asimismo, aseguró que él defiende mucho sus personajes y en su historia como actor siempre está presente el humor. “Me gusta mucho el humor porque es un vaso comunicante con el público, es como decirle, miren no nos tomemos esto tan en serio”.

El intérprete colombiano expresó que él tiene alma indígena, sangre española, negra y es esa fusión enriquece sus personajes. “Admito que me gusta esta mezcla, ese sincretimo que hay en mí. Amo mi país, a Latinoamérica del Río Bravo para abajo. Amo también actuar en mi idioma”.

En ese sentido, indicó que en las traducciones que ha tenido la dicha de trabajar le han permitido expresarse con su manera de hablar “con nuestra idiosincrasia que también reúne todos nuestros pueblos.

Por eso, se siente bien en República Dominicana, país en el que gusta su trabajo “y porque conecto muy bien” con su gente.

“Nuestra conexión es muy especial porque los taínos eran Arahuacos, de la tribu Caribe, desde el Golfo de México, los indios Miami hasta abajo, somos hermanos, tenemos la misma conexión”, manifestó.

Sus visitas a RD

Díaz recordó que la primera vez que vino a República Dominicana fue con el personaje de El Cabo con el éxito serie “El cartel de los sapos”.

“He ido aproximadamente 25 veces, allá me tratan muy bien. Hice muchos espectáculos, he llevado mis obras con Edith Smester y hemos hecho entrevistas en vivo en los programas. La primera vez estuvimos en Jumbo y la gente nos recibió con mucha euforia. Sí, fue impresionante, el personaje gusta mucho”.

También se ha presentado con Eddy Herrera, quien lo invitó a un concierto. ¿Por qué ese personaje tuvo tanto éxito?, se le preguntó. Su respuesta: “A la gente le llega mucho que mi personaje sea tan desparpajado, que cuenta historias, que es muy humorístico, que dice las cosas como son, que hay una sinceridad plena y llena de humor… eso gusta mucho”.

Sobre el tema abundó: “Para mí República Dominicana es maravillosa porque tiene humor, tiene mucha música y ese sentir lo empalmo porque mis personajes tienen mucha música, swing como el merengue”.

Robinson Díaz entrevistado por la periodista dominicana Carol Fior Daliza Pérez.Listín Diario

Entre sus artistas favoritos está el legendario Cuco Valoy “porque canta muy lindo, porque tiene una sabrosura, porque tiene humor como Johnny Ventura (fallecido en 2021) como muchos otros merengueros”.

“Nosotros nos tomamos la vida ligera. No lo conozco, pero cuando yo escucho al maestro Cuco, me llena de alegría. También soy admirador de Johnny Pacheco y me quedó el dolor de que me consiguieron una cita para verlo en Nueva York, y al mes falleció. Para mí, él –que dirigió La Fania-, con Celia Cruz, Willy Colón, Papo Luca, es uno de los músicos más impresionantes que ha dado el universo”. Dijo que también admira a Juan Luis Guerra, a Wilfrido Vargas, a Bonny Cepeda, y a todos los merengueros dominicanos.