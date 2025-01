Jacqueline Estrella y su debut en un drama cinematográfico: "Es un trabajo hacia adentro, a diferencia del humor"

El éxito de Jacqueline Estrella ha sido el humor, rama de la actuación donde se ha desarrollado por décadas, destacándose con imitaciones de reconocidas personalidades de la política y la comunicación, como la ex primera dama y ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, la periodista Consuelo Despradel y la doctora Yadira Morel.

Sin embargo, la actriz finalmente incursionará por primera vez en un drama cinematográfico en la película "Madre: a dos centímetro de ti", creada por La Aldea Estudio y Desirée Díaz Silva, ambientada en un pueblo de campesinos y pescadores.

Para Estrella, un papel dramático en el cine es una experiencia diferente a los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera en televisión, aunque también considera que "fue muy divertido".

"Me adentré, le hice una historia, le escribí una historia paralela a mi personaje, quizás la historia que no está escrita, aparte la escribí, la analicé y luego que estaba en el escenario, nosotros hicimos varias escenas, me transporté", contó la artista en una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO.

"Fue un placer, una diversión, una experiencia muy bonita, cuando uno trabaja en drama tiene que estar muy recogido, muy para adentro, para tú no perder la línea, a diferencia del humor, que hay que estar muy hacia fuera", explicó.

Entre las escenas que le impactaron de manera personal, Estrella mencionó el momento en el que el personaje principal (Helena), encarnado por la actriz cubana Yany Prado, sufre un accidente durante su traslado en barco hacia el pueblo para reencontrarse con su madre y su hija tras regresar de Nueva York .

"Eso me quebró, eso me partió, suerte que hicieron un break", recordó.

ROL DE LA MUJER EN EL CINE

La directora y guionista de "Madre: a dos centímetros de ti", Desirée Díaz Silva, valora el crecimiento significativo que está teniendo la presencia de la mujer en la industria del cine en República Dominicana.

Tanto Desirée Díaz Silva como Jacqueline Estrella expresaron su deseo de que el número de mujeres guionistas aumente.