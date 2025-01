En los Óscar, ¿podría 'Emilia Pérez' hacer historia?

La Academia de Hollywood dará a conocer el jueves a los nominados a los premios Óscar con el narco-musical 'Emilia Pérez' en la cúspide de su popularidad, arrasando en las apuestas y con la española Karla Sofía Gascón a punto de entrar en los libros de historia.

La ya considerada obra magna de Jaques Audiard vive su 'momentum' arropada por la prensa especializada y haciendo frente a las críticas por parte de la audiencia latinoamericana, lo que llevó al director francés a pedir disculpas por cómo ha tratado ciertos aspectos sensibles para la sociedad mexicana, como las desapariciones forzosas, aunque aseguró que no por ello cambiaría 'Emilia Pérez'.

En el centro de la controvertida película, una aplaudida Karla Sofía Gascón se perfila en la 97 edición de estos premios, cuya gala tendrá lugar el próximo 2 de marzo en Los Ángeles, como la primera mujer transexual en recibir una nominación a mejor actriz por parte de la Academia más prestigiosa del cine.

Tampoco se queda atrás su compañera Zoe Saldaña, ya ganadora de un Globo de Oro por su interpretación de Rita Mora con la que ahora busca entrar en la carrera por la estatuilla a mejor actriz de reparto que nunca pudo llevarse en 'Avatar'.

Tanto 'Emilia Pérez' como 'I'm Still Here', protagonizada por Fernanda Torres y dirigida por el brasileño Walter Salles, se alzan en el Olimpo de las apuestas de los expertos a mejor película junto a otros sólidos títulos como 'The Brutalist', 'Conclave', 'A Complete Unknown', 'Anora', 'Wicked', 'A Real Pain' o 'The Substance'.

Ambos proyectos también pueden volver a enfrentarse en la categoría a mejor película internacional donde también suenan la alemana 'The Seed of the Sacred Fig', la letona 'Flow' o la irlandesa 'Kneecap'.

La hora de que brillen las mujeres

Las mujeres riñen el pulso más abierto de estas nominaciones con una macedonia de artistas que van desde Mikey Madison ('Anora'), Demi Moore ('The Substance'), la brasileña Fernanda Torres ('I'm Still Here'), Kate Winslet ('Lee'), Marianne Jean-Baptiste, ('Hard Truths') hasta Cynthia Erivo ('Wicked'), Nicole Kidman ('Babygirl') o Pamela Anderson ('The Last Showgirl').

La terna se extiende a la categoría de mejor actriz de reparto con la contienda abierta entre Ariana Grande ('Wicked'), Isabella Rossellini ('Conclave'), Felicity Jones ('The Brutalist'), Margaret Qualley ('The Substance'), Monica Barbaro ('A Complete Unknown') o Jamie Lee Curtis ('The Last Showgirl'), quienes figuran entre las apuestas de Hollywood.

Menos ajustada se encuentran las apuestas a mejor actor con Adrien Brody ('The Brutalist'), Ralph Finnes ('Conclave'), Timothée Chalamet ('A Complete Unknown'), Colman Domingo ('Sing Sing') y Sebastian Stan ('The Apprentice') entre los grandes favoritos a mejor actor.

Poca presencia hispana se espera en estas nominaciones más allá de las categorías a mejor documental, donde 'Frida', el crudo e íntimo retrato de la icónica artista Frida Kahlo dirigido por Carla Gutiérrez, buscará hacerse un hueco.

También el corto documental 'Makayla's Voice: A Letter to the World', del colombiano Julio Palacio aspira a lograr su nominación, mientras que 'París 70' del español Dani Freixas o 'The Masterpiece' de Àlex Lora Cercós pelearán por quedar entre los seleccionados a mejor cortometraje de acción real.