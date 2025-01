Jenna Ortega, la versátil y nueva inspiración del terror

Nacida el 27 de septiembre de 2002 en Palm Desert, California, Jenna Ortega es la cuarta de seis hermanos, en una familia de raíces mexicanas y puertorriqueñas. Su incursión en la industria comenzó a una edad temprana, destacando rápidamente por su papel en la serie 'Jane the Virgin' (2014-2019). A partir de ahí, su carrera se fue consolidando, y en 2016 dio vida a Harley en 'Stuck in the Middle', una joven inventora atrapada en el desorden propio de ser la hija mediana de una familia numerosa.

En varias entrevistas, Ortega ha hablado sobre cómo su familia y sus experiencias creciendo en un hogar multicultural influyeron en su carrera. Estos mismos valores también inspiraron su papel en la serie, especialmente la relación con sus seis hermanos. Sin embargo, fue en 2022 cuando alcanzó un hito en su carrera con su interpretación de Wednesday Addams. Fue elegida tras una intensa audición vía Zoom con Tim Burton, quien destacó su capacidad para dotar al personaje de la empatía necesaria.

Ortega no solo se transformó físicamente para el papel, adoptando la estética gótica de la familia Addams, sino que también profundizó en su psicología, perfeccionando su estilo y su forma de hablar, e incluso aprendió a tocar el violonchelo y a hablar alemán. Su trabajo en la serie fue tan impresionante que fue nominada a varios premios, incluidos los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz de serie de televisión – comedia o musical.

En el singular universo de Tim Burton.

La participación de Jenna Ortega en la secuela de ‘Beetlejuice’ (2024) marca un hito en su carrera. En esta nueva entrega, Ortega comparte pantalla con Winona Ryder, quien retoma su icónico papel de Lydia Deetz. Lo interesante de esta secuela es que Lydia es ahora madre de Astrid, el personaje interpretado por Ortega. Este giro marca un cambio significativo en la trama, alejándose de la juventud rebelde y gótica de Lydia para explorar su rol actual como madre y la compleja relación con su hija.

Jenna Ortega y Winona Ryder, dos generaciones de la familia Deetz en ‘Beetlejuice 2’, posan juntas en el último Festival de Cine de Venecia. EFE/EPA/Fabio FrustaciEFE

Durante el rodaje, Ortega destacó lo acogedora que fue Ryder con ella. En declaraciones a ‘The New York Times', Ortega confesó que Ryder se convirtió en una guía importante para ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambas se definen como cinéfilas, lo que fue esencial para establecer una fuerte conexión y enriquecer la dinámica entre ellas. Ryder, por su parte, elogió la relación que compartieron, diciendo que hablar con Ortega era como "hablar con una versión más joven de mí misma, pero ella es mil veces más guay".

El estilo único de Tim Burton ha logrado sacar lo mejor de Ortega, quien con su participación en el universo del cine de terror se ha convertido en una figura central del resurgimiento del género. Con su capacidad para interpretar personajes complejos como Wednesday Addams y Astrid Deetz, Ortega ha reafirmado su lugar como una actriz clave en el renacimiento del terror contemporáneo. Su habilidad para navegar en el terror psicológico y abrazar la oscuridad del estilo visual de Burton ha sido crucial para su ascenso en este ámbito.

El legado de las 'Scream Queens'.

El término 'scream queen' ha sido utilizado para referirse a actrices que no solo destacan en el cine de terror, sino que se convierten en el eje central de las historias, siendo el objetivo de las escenas más aterradoras y emocionalmente complejas. A lo largo de los años, actrices como Jamie Lee Curtis, quien alcanzó la fama con su emblemático papel de Laurie Strode en ‘Halloween' (1979), y Neve Campbell, como Sidney Prescott en ‘Scream’ (1996), han encarnado esta etiqueta.

Jenna Ortega ha logrado seguir los pasos de sus predecesoras con gran éxito. Su participación en ‘Scream V’ (2022) y ‘Scream VI’ (2023), donde interpreta a Tara Carpenter, ha sido clave para la evolución de la saga. Junto a Melissa Barrera, quien da vida a su hermana Sam, las dos se alzaron como el dúo protagonista de las nuevas entregas. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y su habilidad para manejar el terror psicológico han consolidado a Ortega como una de las promesas más destacadas del género, ganándose el título de 'scream queen' por excelencia de la generación Z.

Jenna Ortega en Scream VI (2023), donde da vida a Tara Carpenter, la hermana menor de Sam. Su personaje, víctima de los ataques de Ghostface, se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. PHILIPPE BOSSÉ/PARAMOUNT PICTURESEFE

Sin embargo, el universo de ‘Scream’ ha experimentado algunos cambios significativos. Melissa Barrera expresó públicamente su apoyo a Palestina, lo que no fue bien recibido por la producción, lo que resultó en su despido de la séptima entrega de la saga, generando gran controversia. Como consecuencia, Ortega, quien interpretaba a su hermana Tara, también decidió no participar en la nueva entrega. Aunque las razones de su salida no se han confirmado, se especula que estuvo influenciada por la controversia que rodeó a Barrera, a quien Ortega ha mostrado gran apoyo en varias entrevistas.

La salida de ambas actrices marcará un cambio para la saga, pero la franquicia sigue adelante con ‘Scream 7’, prevista para 2026, con la vuelta de personajes clave. Se ha confirmado el regreso de Courteney Cox como Gale Weathers, mientras que los rumores sugieren que Patrick Dempsey podría volver como Mark Kincaid. Además, el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, después de su ausencia en `Scream VI´ debido a desacuerdos salariales, promete revitalizar la saga y mantener viva la esencia de las primeras entregas.

Futuros proyectos y nuevos horizontes.

A pesar de no regresar para protagonizar 'Scream 7', el futuro de Jenna Ortega en la industria del entretenimiento sigue siendo prometedor. Tras el gran éxito de 'Wednesday', la serie de Tim Burton que la catapultó a la fama, Ortega continúa siendo una de las actrices más solicitadas, tanto en el género de terror como en otros ámbitos. En 2025, se espera el lanzamiento de la segunda temporada de 'Wednesday', que promete una historia "más grande y más retorcida", como ha anticipado Catherine Zeta-Jones.

Fuera de 'Wednesday', Ortega tiene varios proyectos importantes en el horizonte. Uno de ellos es 'Klara and the Sun', una adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro, dirigida por Taika Waititi. Ortega interpretará a Klara, una inteligencia artificial destinada a prevenir la soledad, un papel que promete explorar temas existenciales y emocionales. Además, la película contará con Amy Adams, quien interpretará a la madre de Klara, y un elenco de actores como Natasha Lyonne y Simon Baker.

Otro proyecto destacado es 'Death of a Unicorn', una película de A24 en la que Ortega protagoniza junto a Paul Rudd, interpretando a una pareja padre-hija. La producción de esta película ya ha concluido y se espera que su estreno genere gran expectación debido al prestigio de los actores y el estudio involucrado. Ortega también estará en 'Hurry Up Tomorrow', un thriller psicológico protagonizado por The Weeknd y dirigido por Trey Edward Shults, basado en el próximo álbum del cantante.

Jenna Ortega, conocida por su versatilidad en roles como Wednesday Addams, interpreta a Astrid, una joven atormentada con el espíritu rebelde y excéntrico propio de la tercera generación de la familia Deetz,Warner Bros. PicturesEFE

Con una trayectoria en ascenso y una impresionante variedad de proyectos que abarcan tanto el cine como la televisión, Jenna Ortega está consolidándose como una de las actrices más versátiles de su generación. Su habilidad para alternar entre personajes oscuros y profundos, y papeles más complejos en thrillers psicológicos, le ha permitido mostrar un rango actoral impresionante. A medida que avanza su carrera, Ortega sigue demostrando que su talento no tiene límites, lo que la posiciona como una figura clave en el panorama del cine y la televisión contemporáneas.