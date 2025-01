Cuatro consejos para lograr sobrevivir económicamente al inicio de año

Los gastos de diciembre han dejado los bolsillos rotos a muchas personas, sobre todo a quienes incurriendo en gastos sin planificación, como que no había un enero, como popularmente dice la gente, con 180 días (porque la falta de efectivo hace que el cobro se sienta más lejano).

Ante esta situación es importante que tomemos medidas que nos permitan controlar nuestra situación económica y evitar que los próximos meses sean de caos y descontrol, lo que podría arruinar los planes para lo que resta del 2025.

Aquí te compartimos algunas ideas para lograr sobrevivir ante los déficit que pudo provocar el fin de año.

1. Haz un balance y hazte consciente de tu situación financiera. Es importante que revises rápidamente tus deudas, tus gastos fijos, y lo que tienes seguro que cobrarás en enero, y has un relación para saber si estás en déficit o no. No olvides revisar cuánto debes pagar al corte en tu tarjeta de crédito, esto también es deuda.

2. Controla el gasto. Detén el consumo sin planificación, frena los gastos hormigas (los del día a día, los que parecen insignificantes), esos son los que consumen sin darte cuenta tus ingresos y te dejan con la expresión "no se a dónde fue mi dinero".

3. Define tus prioridades. Es real que los fines de semanas y días feriados son muy tentadores y el coro llama, pero recuerda que solo con disciplina y austeridad podrás sobreponerte a los "bolsillos rotos" que nos dejó diciembre. Aprende a rechazar con cortesía los compromisos que impliquen gastos, y determina a qué realmente es imprescindible dedicar recursos.

4. Define tu plan para los primeros meses. Plantéate un ruta para organizar tus gastos de acuerdo con tus ingresos, sin olvidar el ahorro. Hay muchas plantillas en la web que te facilitan definir un presupuesto sencillo, y luego que lo hagas, apégate a él como al paragua en tiempo de lluvia.

Una última recomendación. Aunque no te alcance el dinero para cubrir todas tus necesidades ahorra aún sean RD$500.00, parecen pocos, pero pueden hacer la diferencia en un momento de apuros. Cuando se nos pierde el dinero, no nos morimos, pues hazte de cuenta que los perdiste y guárdalos en lugar que no te permita gastarlos, verás cómo poco a poco irás acumulando recursos que te servirán para lograr tus propósitos.