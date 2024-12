Raymond Pozo: “Venimos de una clase social pobre y esto no ha sido un obstáculo para lograr nuestros sueños en este país"

Hace justo 23 años, Raymond Pozo fue llamado por el cineasta Ángel Muñiz para que realizara un papel en “Perico Ripiao”, en la que compartió protagonismo junto a Miguel Céspedes y Manolo Ozuna. Desde entonces la gran pantalla ha proyectado su rostro en numerosas películas, como la más reciente, “El heredero”, que dirige Frank Perozo.

“El esfuerzo más grande que uno hace depende del apoyo que reciba de quien te da la oportunidad, Ángel Muñiz confió en el talento de la nueva generación de aquel tiempo, y mira el resultado”, expresó Pozo en una entrevista con Listín Diario.

La pantalla grande siempre ha sido el sueño de quien hoy en día es una figura emblemática en la industria del entretenimiento dominicano. Su talento no solo le ha abierto paso en su carrera, sino que también le permite trabajar mano a mano con quien fue desde aquel entonces su ídolo.

“Para mí el mejor artista y más grande en mi género, a quien siempre he admirado es Miguel Céspedes, cuando él trabajaba en Caribe Show yo iba como público a aplaudirlo, treinta años después lo disfruto como el primer día. Le agradezco porque él fue uno de los propulsores para que me dieran la oportunidad de yo entrar a ese programa junto con otros humoristas de aquella época”, comentó Pozo.

El veterano actor y humorista dominicano anhela dirigir y producir audiovisuales en el futuro con el enfoque de hacer más contenido de valor. Sin embargo, es algo que no está planeado, ya que desea dar este paso en su debido momento.

SUS CONSEJOS

“Venimos de una clase social muy pobre y esto no ha sido un obstáculo para poder lograr nuestros sueños en nuestro país y en parte del mundo, entonces yo quiero dejarle a la juventud que las cosas tal vez no son tan fáciles como nos la pintan, pero sí son posibles. Yo pienso que esta carrera está construida por muchos ‘no, no, no’ y eso es lo que le da a uno fuerza para seguir, cuando las cosas se pongan tan fáciles mejor dejarlas, hay que seguir cumpliendo sueños y yo sé que se puede”, expresó el intérprete.

Es reservado al compartir los proyectos futuros, ya que prefiere trabajar bajo perfil y no mantener al público expectante a un producto inconcluso o que no sea de calidad.

“Para hacer las cosas bien hechas seguimos soñando, trabajando y aprendiendo cada día más”, manifestó Raymond Pozo.

Video EL HEREDERO. TRAILER.



Su más reciente apuesta es “El heredero”, una comedia que se estrenará este jueves en las salas dominicanas de cine. “El objetivo es que la gente se divierta y se ría, pero como siempre el mensaje que nosotros procuramos en todos los proyectos es que quede una alianza familiar, unión y que el amor y la lucha por la familia sea lo que dejemos plasmado en el público”, manifestó Pozo.

Este proyecto lleva a la pantalla grande a artistas emergentes en la industria como Rosmery Herrand, Carlos Montesquieu, Angel Dior, Sebastian Hakuna, Liche Ariza, Paola Ortega, entre otros.

Raymond los describió como “una generación talentosa, de cada uno de ellos hemos aprendido algo, desde el que es un actor de Hollywood hasta de Carlos Montesquiu que son de los más nuevos en el negocio”.

También resaltó el trabajo realizado junto al protagonista de esta historia, Sawandi Wilson, actor y productor estadounidense, descrito por Pozo como un joven con mucha disciplina y extraordinario talento.

En el elenco de la comedia “El heredero” también figuran Rosmery Caroline Aquino, Carolina Rivas, Francisco Vásquez y Yubelkis Peralta.

“Para nosotros cada vez que se da la oportunidad de trabajar con gente maravillosa como esa, es un aprendizaje. Él viene ya de las grandes industrias y tiene una experiencia incomparable y nos adaptamos muy pronto a los tiempos y con él todo quedo muy bien”, señalizó.

LEGADO DE UNA LEYENDA

A propósito de herederos y legados, para el intérprete conocido como uno de los reyes del humor la disciplina, amor, respeto, los valores familiares y hacer las cosas bien son los pilares que llevan al ser humano a buenos resultados.

“Yo quiero que la gente me recuerde como un hombre disciplinado, que amo lo que hago, a mi familia, a la gente, amo mi trabajo y aprecio mucho todas las oportunidades que me han dado tanta gente valiosa que Dios ha puesto en mi vida”, compartió el actor dominicano.

“A mi papá siempre lo respetaron por su comportamiento, y eso se traspasó a nosotros los hijos y nietos, así es como quiero también que la gente me recuerde, que eso es lo que yo recuerdo de mi padre”, puntualizó.