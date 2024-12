Flujo "lento" de pasajeros en paradas de autobuses

En un recorrido por un equipo del LISTÍN DIARIO por las diferentes paradas de autobuses que transportan pasajeros a las tres regiones del país, los controles y choferes reportaron como "baja y lenta" la movilización de pasajeros en víspera de Año Nuevo.

Algunos controles indicaron que nunca se había visto tan poco movimiento de pasajeros para estas fechas, comparado con años anteriores, por lo que creen que la adquisición de vehículos propios y que sea día de semana influye en la baja movilización de pasajeros.

Región Sur

En la ruta de guaguas que se dirige hacia algunas provincias y municipios de la región Sur como Elías Piña, Valle Nuevo, Hondo Valle, y San Juan se percibe poca concurrencia de pasajeros.

"No es como tiempo atrás que las guaguas no daban abasto, ya no es lo mismo, las guaguas salen vacías" , indicó Ramón Rodríguez control de la parada de transporte del Sur, quien dice tener aproximadamente 50 años brindando el servicio en el lugar.

Guagua del municipio de Tamayo/ Jorge Martínez

Región cibao

Mientras que la ruta que se dirige hacia los municipios y provincias de la zona Norte del país como Nagua, Cotuí, Moca, Salcedo y San Francisco, también reporta baja en el flujo de pasajeros.

"Esto nunca nos había pasado a nosotros, que las guaguas salen hasta vacías aun completado el horario", expresó Darío Mateo, supervisor general de la parada de transporte de la Región Cibao.

Además, añadió que una de las razones de la poca movilización de pasajeros se debe a la "falta de dinero", la adquisición de vehículos propios y que la fecha haya caído día de semana.

"También influye que estas fechas hayan caído día de semana; otra cosa es, que las personas han comprado sus propios vehículos, entran seis personas en un minibús, lo llenan de gasolina y se van ahí", dijo.

Transporte de Nagua/ Jorge Martínez

REgión Este

En cuanto a las paradas de autobuses que se dirigen hacia la región Este como Higüey, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís, indicaron que el flujo se mantiene normal y lento, respectivamente.

"Ya a esta hora no deberían estar esas guaguas ahí, salen vacías, cada veinticinco minutos", indicó Marco Santana, control de la Parada de El Seibo, Asotrasey.

Joel Martínez, control de la parada de Higüey, señaló que el flujo se mantiene normal como en otros días.

"La capacidad que toman estas guaguas es de 80 pasajeros, y nosotros la llenamos hasta 60 para que todas las guaguas puedan salir", indicó.

Mientras que Juan Antonio, control de la parada de Hato Mayor señaló que antes del medio día solo le habían salido ocho guaguas "vacías".

"Hasta ahora (10:30 a. m.) he despachado ocho guaguas, todas vacías. No es rentable", informó.

"Las guaguas salen cada media hora, y hemos tenido que incrementar el tiempo de salida de las mismas para que puedan tomar pasajeros", agregó.

Parada de transporte de Higüey/ Jorge Martínez

Los transportistas públicos esperan que al incrementar las horas del día, así mismo pase con el flujo de pasajeros, ya que la mayoría de los viajantes todavía están en sus trabajos.