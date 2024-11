Actor surcoreano Song Jae Rim fue encontrado sin vida junto a una carta para su familia

El actor surcoreano Song Jae Rim fue encontrado sin vida el martes en su residencia, ubicada en el distrito de Seongdong, en Corea del Sur. Tenía 39 años.

Según reportes, el protagonista de la serie "La Luna" dejó una carta de dos páginas dirigidas a su familia.

Sus restos serán velados este miércoles 14 de noviembre en la funeraria del Hospital St. Mary, de Yeouido, y luego serán trasladados hacia el Crematorio de Seúl.

Aún se desconoce la causa de muerte.

Song Jae Rim hizo su debut en el año 2009 con su actuación en la película "Actrices".

Entre sus créditos también se encuentran producciones como: "Two Weeks" (2013), "Unkind Ladies" (2015), "Secret Mother" (2018), I "Wanna Hear Your Song" (2019), "Café Minamdang" (2022), "My Military Valentine" y "Queen Woo" (2024).