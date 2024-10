Desestiman cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por tiroteo en set

Una jueza de Nuevo México confirmó su decisión de desestimar un cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por el tiroteo fatal de un director de fotografía en el set de una película del oeste.

En un fallo emitido el jueves, la jueza del Tribunal de Distrito estatal Mary Marlowe Sommer se mantuvo firme en su decisión de julio de desestimar el cargo de homicidio involuntario contra Baldwin. Dijo que los fiscales no plantearon ningún argumento fáctico o legal que justificara revertir su decisión.

“Dado que la moción enmendada del estado plantea argumentos presentados previamente y argumentos que el estado decidió no plantear antes, el tribunal no considera que la moción enmendada esté bien adoptada”, escribió el juez, y agregó que la solicitud también fue inoportuna.

Un portavoz de los abogados de Baldwin dijo el viernes que no tenían una reacción inmediata a la decisión.

La fiscal especial Kari Morrissey dijo a The Associated Press que no está de acuerdo con el análisis del tribunal y que apelará el fallo. Morrisseyfue designada por el fiscal de distrito de Santa Fe para hacerse cargo del caso en marzo de 2023 después de que un fiscal especial anterior renunciara tras errores en la presentación de los cargos iniciales.

El caso fue desestimado a mitad del juicio por acusaciones de que la policía y los fiscales ocultaron pruebas a la defensa en la muerte en 2021 de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película "Rust".

El juicio de Baldwin se vio trastocado por las revelaciones de que un hombre llevó municiones a la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en marzo y dijo que podrían estar relacionadas con el asesinato de Hutchins.

Los fiscales dijeron que consideraban que las municiones no estaban relacionadas ni eran importantes, mientras que los abogados de Baldwin dicen que los investigadores "enterraron" la evidencia en un expediente separado y presentaron una moción exitosa para desestimar el caso.

Baldwin, el actor principal y coproductor de “Rust”, estaba apuntando con un arma a Hutchins durante un ensayo en un set de filmación en las afueras de Santa Fe en octubre de 2021 cuando el revólver se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. Baldwin ha dicho que tiró del percutor, pero no del gatillo, y el revólver se disparó.

En abril, un juez condenó a la supervisora de armas de la película Hannah Gutiérrez-Reed a un máximo de 1,5 años en una penitenciaría estatal por una condena de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins.

El mes pasado, Marlowe Sommer rechazó la solicitud de Gutiérrez-Reed de desestimar su condena o convocar un nuevo juicio por acusaciones de que los fiscales no compartieron pruebas que podrían haber sido exculpatorias.

Encontró que los abogados del armero no demostraron que existía una posibilidad razonable de que el resultado del juicio hubiera sido diferente si las pruebas hubieran estado a disposición de Gutiérrez-Reed, quien aún tiene una apelación pendiente ante un tribunal superior.