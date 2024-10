“Joker”: una mirada profunda para entender el sorpresivo fracaso

Hasta que fue superada por Deadpool & Wolverine hace unas semanas , “Joker” era la película con clasificación R (es decir, con una calificación de 17 o más en Estados Unidos) más exitosa de todos los tiempos, con ingresos de taquilla mundial de más de un mil millones de dólares.

También estuvo el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y once nominaciones al Oscar, incluidas dos victorias por Mejor Actor y Mejor Banda Sonora. Y todo esto para un drama de personajes cómicos súper oscuro que gira en gran medida en torno al estado mental de su protagonista potencialmente esquizofrénico y que también fue sorprendentemente barato con 55 millones de dólares.

Así que no es de extrañar que Joaquin Phoenix y el director de Hangover, Todd Phillips, recibieran un pase gratuito valorado en 200 millones de dólares (el propio cineasta dice que es menos) para la secuela Joker: Folie À Deux.

Por supuesto, sin este sensacional éxito, ningún estudio en el mundo habría dado luz verde para darle a la secuela un subtítulo tan pretencioso y nada autoexplicativo como Folie À Deux.

Y la decisión de hacer la secuela, al menos en parte, un musical de máquina de discos con canciones de hace 60 años puede haber provocado que algunos ejecutivos del estudio se arrancaran los pelos.

Los movimientos trolls no terminan ahí con el título y el género: al presentar a Lady Gaga como una versión adaptada del personaje de cómic Harley Quinn, "Joker 2" hace una promesa que no está en absoluto dispuesto a cumplir.

En cambio, “Folie À Deux” es un canto de cisne consistentemente deprimente y despiadado para todo lo icónico de la primera parte o del Joker en general como figura de la cultura pop.

Es admirable por su coherencia, aunque lamentablemente no siempre es especialmente entretenido.

Han pasado dos años desde que Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) causó estragos en Nueva York como el alter ego Joker, matando a varias personas en el proceso.

Desde entonces ha estado en Arkham Asylum, donde está expuesto a guardias sádicos como Jackie Sullivan (Brendan Gleeson) y espera su juicio.

Su abogada Maryanne Stewart (Catherine Keener) está convencida de que está gravemente perturbado debido a experiencias traumáticas y, por tanto,

no es culpable.

El propio Arthur realmente no sabe qué pensar de todo, especialmente porque es celebrado como un héroe tanto dentro como fuera de las instalaciones. Harleen Quinzel (Lady Gaga), que también está admitida en Arkham, le gusta especialmente el hombre tranquilo con un pasado sangriento y está decidida a liberar finalmente al Joker.

No son pocos los que opinan que en las historias sobre Batman los villanos, a menudo grotescos, son mucho más interesantes que el propio protagonista. En este sentido, no fue de extrañar que Joker tuviera tanta acogida en 2019.

Al fin y al cabo, el psicópata sádico es el más conocido de todos los antagonistas de este universo cómico y ha aparecido muchas veces en la televisión y el cine. Y, sin embargo, nadie podría haber esperado cuán grande sería esta respuesta.

No sólo que la película, sin la aparición del héroe, recaudó más de mil millones de dólares, algo que nunca antes había logrado ninguna obra que hubiera recibido una calificación de adulto R en los EE.UU.

Sin embargo, en lugar de repetir la receta del éxito, decidieron adoptar un enfoque completamente diferente para la segunda parte.

Esto se sabía en parte de antemano. Por eso no ocultaron que el nuevo trabajo sería un musical.

No en vano, Lady Gaga fue contratada para el papel de Harley Quinn, que también es muy popular. Eso es bastante valiente.

¿El oscuro drama criminal con interludios de canto? Primero tienes que tener la idea. Lo que se mantuvo en secreto de antemano: Joker: Folie à Deux sólo tiene algunos de los locos números musicales

que se anunciaron con anticipación. Más bien, se trata principalmente de una película judicial

en la que se examina la culpabilidad del asesino. La historia comienza con los preparativos y

más o menos termina con el juicio.

El problema es menor que la película no esté a la altura de las expectativas en este sentido. Lo

peor es que durante largos períodos carece por completo de interés. Las escenas en el tribunal

son en su mayoría aburridas. Sólo la aparición conmovedora de un personaje que regresa

proporciona un signo de exclamación en medio de la monótona tristeza.

Sorprendentemente el director y coguionista Todd Phillips tiene poco más que decir. Joker: Folie à Deux trata un poco sobre las dudas del protagonista, que no sabe si debería ser Arthur o Joker.

También se trata de cómo los sucesos asesinos son acogidos con entusiasmo y cómo la locura es, en cierta medida, contagiosa. Pero eso ya estaba presente en algunas escenas sorprendentes de la primera película.

Aquí hay que esperar una eternidad hasta que suceda algo que realmente avance el tema.

El sadismo de los guardias tampoco es particularmente ambicioso narrativamente.

En lugar de un gran espectáculo, Todd Phillips vuelve a confiar completamente en la apariencia de alta calidad, estilo Nuevo Hollywood, de su camarógrafo de “Hangover”, Lawrence Sher, en

su musical , que pasa de un primer plano a otro la mayor parte del tiempo.

Esto le da a Joker Folie À Deux cierta potencia y tamaño a pesar de los decorados limitados, sobre todo porque con Gaga y Phoenix (con y sin maquillaje) realmente tienes a mano las estrellas adecuadas en las que sumergirte durante unas buenas dos horas. pierden sus rostros expresivos. Sin embargo, las críticas al talento interpretativo de Lady Gaga, que se han vuelto aún más fuertes

tras su nominación al Oscar por " A Star is Born", parecen cada vez más incomprensibles.

Después de todo, incluso su aparición en House Of Gucci es uno de los placeres culpables más placenteros de los últimos años del cine.

Y en Joker 2, la ganadora del Oscar (a Mejor Canción) inmediatamente domina la pantalla, incluso si su papel en general es un poco menor de lo que la mayoría de la gente esperaba.

Eso no significa que todo lo relacionado con el sucesor haya sido un fracaso. Entonces no hay

nada malo con el conjunto.

Dentro del marco no siempre agradecido (a Phoenix a menudo no se le permite hacer más que reír), todo es convincente.

Los escenarios se han vuelto atmosféricos, incluso si el número es manejable. Y luego están los números musicales antes mencionados, que al menos dan una idea de lo que podría haber sido la película. Pero eso no es suficiente.

Para hacer justicia al título Joker: Folie à Deux , habría necesitado algo más que versiones de If You Go Away de Jacque Brel o To Love Somebody de los Bee Gees .

Uno desearía que Phillips cumpliera la promesa del título y realmente hiciera algo loco.

Habría beneficiado que la triste adaptación cómica fuera más salvaje, se dejara llevar, se desatara.

En su forma, es más como un grupo de autoayuda que tiene un diálogo interno que suena importante durante dos horas y media pero que al final funciona como una entrega decente.