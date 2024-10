Filtran el polémico final de "Joker 2: Folie à Deux"

Joker: Folie à Deux tiene prevista su llegada a los cines el 4 de octubre. Sin embargo, a escasos días para su estreno, se ha filtrado el impactante final de la película protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

Alerta de spoilers

Tras pasar por la pasada edición del Festival de Venecia, donde compitió por el León de Oro, las primeras y controvertidas críticas de Joker 2 no se hicieron esperar demasiado. Su director, Todd Phillips, revelaba en recientes declaraciones a Slashfilm que el final de la película generará fuertes reacciones en los espectadores y no dejará a nadie indiferente.

Para sorpresa de casi nadie, el inquietante final de Folie à Deux ha terminado filtrándose. Los anteriores adelantos del filme habían mostrado una tremenda explosión en la sala del juzgado, donde Arthur Fleck, ahora un símbolo para las buenas gentes de Gotham estaba siendo procesado por sus violentos actos criminales.

Sin embargo, según recoge Comicbookmovie.com, Fleck no muere durante la explosión, sino que, aprovechando la confusión y el caos que reina en la sala, se las ingenia para salir pitando de allí para reunirse con Harley Quinn. Pero, para su decepción, su ferviente compañera criminal y devota amante le rompe el corazón y corta con él al darse cuenta de que su verdadera identidad es la de Arthur y no el Joker.

Más tarde, la policía vuelve a arrestar a Fleck para meterlo de nuevo entre los muros de Arkham, donde uno de los reclusos se ofrece a contarle un chiste. Bajo este pretexto, aprovecha para apuñalar al Príncipe Payaso del Crimen en el estómago mientras ve cómo se desangra y muere al tiempo que emite una ensordecedora y maníaca carcajada.

No obstante, el gran giro de Folie à Deux llega cuando este preso, interpretado por Jacob Lofland, coge el cuchillo para metérselo en la boca y hacerse una "sonrisa de Glasgow", similar a la del Joker de Heath Ledger en El caballero oscuro de Christopher Nolan. Y es que, al cortarse con su afilada hoja desde la comisura de los labios hasta las orejas, el preso encarnado por Lofland estaría insinuando que él es ahora el verdadero Príncipe Payaso del Crimen.

Por otra parte, Gaga, quien dará aires renovados al personaje de Harleen Quinzel, A.K.A. Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, sorprendió a los fans al anunciar recientemente y por sorpresa el lanzamiento de Harlequin, su nuevo disco de estudio, que servirá como la guinda del pastel que coronará la película de Phillips.

Se trata de un álbum compuesto por 13 canciones con títulos como Good Morning, Get Happy (2024), Oh When the Saints, World on a String, That's Entertainment, Smile, The Joker y Folie à Deux, entre otras.

Dirigida por Phillips y coescrita junto a Scott Silver, Joker 2 también contará en su reparto con Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan, Ken Leung, Jacob Lofland, Leigh Gill y Catherine Keener. La cinta se encuentra, además, bajo el sello Elseworlds (Otros mundos), en la que también se incluyen otras producciones como The Batman y su secuela, que tiene prevista su llegada a las salas a finales de 2026.