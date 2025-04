César Rodríguez: "Filmar en RD es un acto de fe, coraje, ingenio y alma"

César Rodríguez es un director de cine y publicista dominicano residiendo en el extranjero. El cineasta ha acumulado más de 25 años de experiencia en las industrias cinematográficas tanto de República Dominicana, como de Puerto Rico y Estados Unidos, creando obras auténticas y apegadas a sus raíces.

“Ruido”, su primera película, fue condecorada con el Premio a la Innovación en el Festival de Cine de Montreal y desde entonces el cineasta ha dirigido y coescrito varios cortometrajes y largometrajes de gran reconocimiento a nivel internacional, como lo son sus obras “La extraña”, “Ingredientes nuestros”, “El fondillo maravilloso” y “Chief Tendoy”, entre otros.

Rodríguez estuvo involucrado en los primeros pasos del cine dominicano con su participación en la película de Agliberto Meléndez, “Un pasaje de Ida”, y su cercanía a Camilo Carrau, quien además de ser su tío, fue su mentor en materia cinematográfica.

Es un director de gran sensibilidad artística y con una visión sagaz y determinada en lo que es el cine. Estas característas son reflejadas en su obra, pero también en esta entrevista.

¿Qué me puede contar de su trayectoria como cineasta?

Soy publicista de origen, pero cineasta por pulsión. No exploré el cine para aprender a contar historias; lo hice para desaprender los moldes y encontrar mi propia voz. Desde el momento en que “Ruido" irrumpió en el Festival de Montreal con el Premio a la Innovación, entendí que el cine no era mi carrera: era mi destino. Cada proyecto ha sido una batalla íntima entre lo que veo, lo que siento, y lo que aún no sé cómo nombrar. A veces me toca filmar con grandes recursos, otros medios mínimos; otras, en condiciones casi imposibles. Pero siempre con el mismo fuego.

¿En qué momento de su trayectoria se ha sentido ser César Rodríguez?

Desde que nací. Y no lo digo como frase bonita. Mi cine se forjó entre los gritos de mando de los cuarteles militares donde crecí y los silencios densos de mi madre leyendo a Faulkner. Aprendí primero en los sets, trabajando con uno de mis parientes preferidos: mi tío Camilo, Camilo Carrau, uno de los más grandes cineastas que he conocido. También asistí al extraordinario director Danilo Taveras en sus montajes teatrales, donde entendí que la escena es un acto de respiración compartida. Gracias a Danilo, fui asistente de producción —sin créditos— de “Pasaje de Ida” (Agliberto Meléndez, 1988), una aventura que él produjo y que reunió a muchas figuras fundamentales del cine dominicano, entre ellos Ángel Muñiz, Félix Germán y mi querido Peyi Guzmán, cuya fotografía en Aaton Super 16mm marcó un antes y un después en el cine dominicano. Desde entonces —en mis comerciales, cortometrajes, largometrajes y todos los pilotos de series— ser César no ha sido una decisión, sino una consecuencia. Cada plano que filmo, cada historia que escojo, es una forma de preguntarme: ¿Quién soy, si no soy esto?

¿Qué recuerda de Camilo Carrau?

Mi tío Camilo era un creador de atmósferas. Podía construir el silencio como si fuera un personaje más. Era un hombre riguroso, pero con una ternura escondida detrás de la cámara. Yo lo admiraba no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía: con una dignidad casi antigua, de las que ya no se ven. Su legado no está solo en las películas; está en la forma en que nos enseñó que filmar en este país es un acto de resistencia.

¿Cómo fue la participación de Camilo Carrau en la primera película dominicana que se conozca, La Silla?

“La Silla” no fue la primera película dominicana —ese lugar lo ocupa “La leyenda de la Virgen de la Altagracia", filmada en 1923 por Francisco Palau, con fotografía de Tuto Báez y guión del poeta Juan B. Alfonseca— pero La Silla sí fue la primera ficción netamente dominicana después de la dictadura. Escrita y dirigida por Franklin Domínguez, y actuada y codirigida por tío Camilo, una película valiente, que se atrevió a mostrar las grietas emocionales de una generación marcada por la represión. En ese sentido, “La Silla" es más que cine: es documento, es testimonio, es advertencia.

¿A estas alturas de su desarrollo profesional, cuál es la principal diferencia entre las industrias de cine de Puerto Rico, Estados Unidos y la República Dominicana?

Puerto Rico tiene una industria vibrante, marcada por su búsqueda de identidad entre dos mundos. Estados Unidos es un monstruo estructurado, donde el talento compite con la burocracia y el dinero dicta el ritmo. Y la República Dominicana... es una tierra de promesas que quieren romper los que quieren destruir la Ley de Cine y de milagros posibles. Aquí, filmar es acto de fe. Pero también es donde el Caribe respira con más fuerza en la pantalla. Lo que nos falta de presupuesto lo compensamos con coraje, ingenio y alma.

¿El cine es su vida?

No. El cine es mi forma de entender la vida. Filmo para ordenar el caos, para revivir lo que ya se fue, para anticipar lo que no entiendo. Mi vida está hecha de memorias, afectos, terrores, exilios y abrazos; el cine solo es el espejo donde los coloco, esperando que alguien más se vea también.

¿Qué es lo más importante con lo que un director debe contar para hacer una película?

Con una mirada. No me refiero a la técnica ni al presupuesto. Hablo de la mirada profunda, esa que no teme al dolor, a la contradicción, al tiempo. Una cámara sin mirada es solo un objeto. Un director sin convicción es solo un técnico. Pero una mirada verdadera puede convertir una cocaleca en un universo.

¿En qué proyectos está trabajando en este momento?

Además de mis trabajos de cine publicitario en los Estados Unidos, actualmente estoy inmerso en la posproducción de mi obra más experimental, íntima y conmovedora hasta la fecha: el largometraje dominicano “A Veces Grito”, un confesionario tallado en la médula de la existencia, basado en la obra homónima del aclamado escritor dominicano Freddy Ginebra, y producido por mis queridos Alan Nadal y Freddy Arturo Ginebra con la generosa inversión de Altice. Pero más que filmar proyectos, estoy formulando preguntas. Y mientras esas preguntas sigan latiendo, el cine seguirá siendo mi forma de responder.