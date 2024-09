Película "El diablo no duerme en su cama", una apuesta dramática de humor negro

El elenco de la película de humor negro “El diablo no duerme en su cama”, celebro un Press Junket para dar a conocer los detalles de esta propuesta cinematográfica.

La actriz Yorlla Castillo es también la productora de esta película la cual la conforman los también actores Magnolia Núñez, Vicente Santos y Amauris Pérez quien también funge como director y co autor del guion de la película “El Diablo no duerme en su cama”, siendo estos cuatro los protagonistas de la misma.

"El diablo no duerme en su cama" narra la historia de dos parejas de esposos que se reúnen en casa de una de ellas a resolver un pequeño e insignificante problema. Sus hijos adolescentes, David y Paloma, están comenzando a salir y ya han dicho que quieren ser novios. Simple, si no fuera porque ambas parejas están viviendo actualmente con quienes fueron sus ex, lo que quiere decir que son padres y padrastros a la vez. Pero hay posiciones encontradas, los padres de David no se oponen a que los adolescentes se hagan novios, pero los padres de Paloma no están dispuestos a permitir de ninguna manera que esto suceda. Lo que comienza como una conversación formal sobre la resolución de un conflicto simple, terminará con dos bandos defendiendo cada uno su sangre y sus principios hasta el paroxismo.

Esta es la segunda producción de Yorlla Castillo realizada en los Estudios Quitasueño. Esta película se estrenará en los cines dominicanos el primer semestre del año 2025. Estará teniendo un recorrido por festivales y estará lista para la distribución y proyección en plataformas internacionales.

FICHA TÉCNICA

Título: El diablo no duerme en su cama

Género: Comedia negra

Duración: 100 Minutos

Nacionalidad: Dominicana

Etapa: Rodaje

Rodaje: 5 Semanas

Formato: 5K

Director: Amauris Pérez

Director de fotografía: Peyi Guzmán

Guionista: Carlos Castro

Producción: Yorlla Castillo

Productora de línea: Tatiana Calcaño

Diseño de producción: Jenn Calcaño.