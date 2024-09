Cinta 'Emilia Pérez', protagonizada por Zoe Saldaña, representará Francia en los Óscar

'Emilia Pérez', la comedia musical de Jacques Audiard protagonizada por las actrices Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, grabada en español, será la candidata de Francia al Óscar a la mejor película extranjera.

El Centro Nacional del Cine de Francia (CNC) anunció este miércoles la elección de este filme del que recordó en un comunicado que desde su estreno en Francia el 21 de agosto ya lo han visto 750.000 espectadores.

El presidente del CNC, Olivier Henrard, agradeció la "tarea difícil" que ha tenido la comisión de once miembros encargada de escoger cuál de los cuatro pretendientes iba a ser nominado por Francia.

Con 'Emilia Pérez' competían también 'All We Imagine as Ligth', de Payal Kapadia, 'Le Comte de Monte Cristo', de Mathieu Delaporte y Alexandre de La Patellière y 'Miséricorde', de Alain Guiraudie.

Para Henrard, los cuatro finalistas muestran "la extrema variedad de sus historias y de su realización, la totalidad, pero también la diversidad del cine francés y la eficacia del ecosistema que lo sostiene".