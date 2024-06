Diego Luna se montó desde niño en el tren de la actuación, "pero nunca ha frenado su marcha"

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el actor mexicano Diego Luna compartió su perspectiva sobre el cine y presentó su libro biográfico “Diego Luna. La neta es chida pero inalcanzable”.

Con una carrera de 35 años (de sus 44 de vida), que abarca telenovelas, teatro, series, y cine, Luna se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del panorama cinematográfico latinoamericano.

En su intervención, Luna recordó cómo su padre, Alejandro Luna, influyó en su amor por la actuación.

Su progenitor, un destacado escenógrafo e iluminador, lo llevaba a ver teatro desde muy pequeño.

"Mi papá me trajo al teatro y me sentó ahí, sin que yo se lo pidiera. Solíamos recordar mucho ese momento, porque, en un acto de total irresponsabilidad, me dejó ver todo el teatro que se hacía en el INBAL, en la UNAM, en las muestras nacionales de teatro. Aquí, en Guadalajara, pero también íbamos a Monterrey y a Tijuana. Así fue cómo la vida me fue envolviendo hasta llegar a este momento”.

El teatro no solo fue el punto de partida de su carrera, sino también su refugio y lugar de constante aprendizaje.

Diego debutó en una obra del dramaturgo Luis de Tavira, quien le ofreció un papel en una obra de homenaje al actor Julio Castillo.

"Así comenzó un tren que se ha detenido en distintas estaciones en mi carrera profesional, pero nunca ha frenado definitivamente su marcha", recordó el actor.

Durante la presentación de su libro en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, Luna subrayó la importancia del cine como espejo de la sociedad.

"Si el cine no funciona como espejo, como reflejo y no se conecta con lo más profundo de nuestro contexto, de quiénes somos, de nuestra vida en comunidad, no tiene sentido", afirmó.

Esta visión ha guiado su carrera, tanto en proyectos locales como internacionales.

Diego Luna es reconocido por su versatilidad y compromiso con la calidad artística.

Video Y Tu Mama Tambien Official Trailer #2 - Gael GarcÍa Bernal Movie (2001)



Su colaboración con Alfonso Cuarón en "Y Tu Mamá También" (2001) fue un punto de inflexión que le abrió puertas a nivel internacional.

Además de actuar, Luna ha dirigido y producido películas, demostrando su capacidad multifacética en la industria del cine.

Durante el FICG, Luna recibió el Premio Mayahuel de Plata al Cine Mexicano, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

Este premio subraya su contribución al cine nacional y su capacidad para llevar historias mexicanas al escenario global.

El libro “Diego Luna. La neta es chida pero inalcanzable”, escrito por Roberto Fiesco, ofrece una mirada íntima a la vida y carrera del actor.

A través de varias sesiones de conversación, Luna compartió anécdotas y reflexiones sobre su evolución profesional.

El texto destaca la influencia de su padre, Alejandro Luna, y su madre, Fiona Alexander, diseñadora de escena y vestuarista.

La familia Luna ha dejado una huella profunda en las artes escénicas mexicanas, y Diego continúa ese legado con su trabajo tanto en México como en el extranjero.

A medida que avanza su carrera, Diego Luna sigue explorando nuevas oportunidades y proyectos. Recientemente protagonizó "Rogue One" (2016) y la serie "Andor" del universo "Star Wars".

Estos roles han ampliado su alcance y consolidado su posición en la industria del entretenimiento global.

Luna sigue comprometido con proyectos que reflejan su visión del cine como un medio para explorar y entender la condición humana.

Su pasión por el teatro y el cine continúa guiando su camino, y su influencia se siente tanto en el ámbito artístico como en el cultural.