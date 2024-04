"Challegers", la película que pone a Zendaya en un juego desconocido para ella

La película "Challegers" ("Desafiantes"), dirigida por Luca Guadagnino, ha llegado a la pantalla grande desafiando las convenciones del cine tradicional.

En una reciente conferencia de prensa, la actriz Zendaya y el director compartieron sus pensamientos sobre esta obra única que desafía las categorías establecidas.

Zendaya expresó: "No podía definir qué tipo de película era. Era graciosa. Era muy graciosa, pero no diría que era una comedia. Pero había drama. Pero no diría que era solo un drama. Y tenía tenis, pero no era como una película deportiva. Así que creo que esa sensación de que era un poco de todo a la vez de esta manera hermosa era aterradora, pero igualmente emocionante".

“Challengers”, gira en torno a un triángulo amoroso en continuo cambio en el que se ven envueltos dos hombres enamorados y una bella mujer de instintos asesinos y estilo personal.

Ambientada en gran parte en el mundo del tenis profesional, es una película efervescente, ligeramente sexy y agradable.

Video CHALLENGERS | Trailer.



Ambos artistas también destacaron la importancia del entrenamiento de tenis para la preparación de la película.

Zendaya compartió su experiencia: "El entrenamiento de tenis. Sí. El trabajo en el gimnasio, como lo llama Josh O;Connor. Hombre, quiero decir, tuvimos la suerte de, no sé, lo llamo, como un campamento de verano. Fue genial. Porque esencialmente, tuvimos casi seis semanas antes de comenzar realmente la producción para trabajar solo en tenis. Y estábamos bajo el apoyo y la orientación de Brad, que es increíble y una persona icónica por derecho propio".

La preparación física y técnica fue un desafío para Zendaya, quien admitió su falta de experiencia previa en tenis.

"Sinceramente, no tenía idea sobre el tenis. No sabía nada. Todo lo que realmente sabía del tenis eran Venus y Serena [risas]. Y entonces, de nuevo, fue una de esas cosas que fue aterradora como un desafío, ¿sabes? Porque sabes que se supone que eres una gran jugadora de tenis. Y nunca he sido una gran jugadora de tenis", comentó en la entrevista a la que Listín Diario tuvo acceso.

LA NARRATIVA

Escrita por el novelista y dramaturgo Justin Kuritzkes, “Challengers” es bastante sencilla a pesar de su autoconsciente tortura narrativa.

Sigue a tres prodigios del tenis -amigos, amantes y enemigos- a lo largo de los años, con sus triunfos y derrotas, algunos compartidos.

Cuando comienza, Tashi (Zendaya), la mayor promesa del tenis, lleva un tiempo retirada del deporte y ahora entrena a su marido, Art (Mike Faist), un campeón de Grand Slam que está cayendo en picado.

En un intento por restablecer sus perspectivas (es una propiedad valiosa, para empezar), se inscribe en un torneo "challenger", una especie de evento de ligas menores donde compiten profesionales de menor rango, incluso contra jugadores lesionados de mayor rango.

El partido tiene lugar en New Rochelle, Nueva York, a poca distancia de Flushing, Queens, y sede del Abierto de Estados Unidos, que Art aún no ha ganado.

Es en New Rochelle donde él y Tashi se reencuentran dramáticamente con Patrick (Josh O'Connor), el miembro descarriado de su complicado enredo a tres bandas.

Patrick, un niño rico que se hace pasar por pobre, conoció a Art cuando eran niños en una academia de tenis.

A los 18, ya eran amigos íntimos y quizá algo más; la película deja tímidamente a la imaginación de cada uno hasta qué punto.

Fue entonces cuando conocieron a Tashi, una estrella en pleno ascenso. Probablemente su mayor error.

Zendaya también compartió sus impresiones sobre el rol que interpreta en la película: "Era un personaje que siento que nunca había leído antes, y nunca había visto antes. Y me asustó mucho. Así que pensé: 'Quizás necesito hacer esto'. Y creo que poder ser, ya sabes, parte de ello en un sentido creativo, y, ya sabes, espero estar al servicio de los personajes y de nuestro increíble equipo aquí, y ayudar en cualquier forma que pueda para ayudar a dar vida a eso, y luego, ya sabes, escuchar que Luca lo había leído y estaba interesado en hacerlo fue como un sueño, porque era tan fanático de su trabajo desde hace tanto tiempo".

Por su parte, Luca Guadagnino compartió su experiencia al recibir el guion de la película: "Amy (Pascal) y yo, nos estamos cortejando desde hace muchos años. Y hay una especie de historia de amor no dicha entre nosotros [risas]. Pero cuando Amy me envió el guion, estaba trabajando en algo más. Y ella me llamaba cada media hora para preguntarme si lo estaba leyendo o no. Y eventualmente tuve que leerlo mientras trabajaba. El guion era fantástico. Los personajes eran increíbles. La estructura era tan cinematográfica que inmediatamente, instintivamente sentí que la compañía de Amy, la compañía de Zendaya y la compañía de Justin (Kuritzkes), el esfuerzo artístico que todos podríamos reunir juntos en esto sería fantástico".

El director Luca Guadagnino reflexionó sobre la experiencia de rodaje y la colaboración con el elenco y el equipo: "Y fueron reuniones. Fueron encuentros. Encuentros con Justin. Encuentros, reencuentros con Zendaya. Y diría que algo que no me gusta, particularmente, de los sets de películas porque soy un maniático del control, y las vacas, no me gustan. Pero sentí que era una especie de juego. Había una juguetona en la realización de la película que me hizo muy feliz al respecto".

En conclusión, "Challegers" representa un desafío tanto para los espectadores como para los creadores, rompiendo las barreras de género y ofreciendo una experiencia cinematográfica única.

Con un elenco comprometido y una visión creativa audaz, Luca Guadagnino ha entregado una obra que desafía las expectativas y deja una marca indeleble en el mundo del cine contemporáneo.