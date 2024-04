La combinación Godzilla-King Kong superó las expectativas cuando “Godzilla x Kong: The New Empire” recaudó 80 millones de dólares en su estreno en 3.861 pantallas norteamericanas, según estimaciones de los estudios del domingo.

La monstruosa fusión de Warner Bros. y Legendary Pictures, protagonizada por Rebecca Hall y Brian Tyree Henry, generó el segundo mejor estreno en lo que ha sido un año sólido, apenas por debajo del debut de "Dune: Parte 2", que recaudó 81,5 millones de dólares.

Las proyecciones habían estimado que el fin de semana de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire”, en la que los monstruos se unen en lugar de enfrentarse, se acercaría a los 50 millones de dólares.

"Es un evento cinematográfico y estamos viendo a estos personajes icónicos haciendo cosas que nunca antes les habíamos visto hacer", dijo Mary Parent, presidenta de producción mundial de Legendary. "Hay grandes partes de la película que no tienen ningún diálogo, donde te ponemos con los personajes, es una experiencia muy mítica".

El número uno en taquilla de la semana pasada , “Ghostbusters: Frozen Empire ”, quedó en segundo lugar con $15,7 millones para un total de dos semanas de $73,4 millones.

“ Dune: Part Two ” se mantuvo fuerte en su quinta semana, cayendo al tercer lugar con una recaudación de 11,1 millones de dólares y un total nacional de 252,4 millones de dólares.

El último enfrentamiento de los dos monstruos de Warner Bros. y Legendary, “ Godzilla vs. Kong ” de 2021, tuvo un fin de semana de estreno mucho menor, de 48,5 millones de dólares, pero para una película ralentizada por la pandemia de coronavirus y estrenada simultáneamente en HBO Max, fue un gran éxito que marcó lo que estaba por venir para la pareja.

“Era un número realmente grande considerando todos los aspectos”, dijo Parent.

La película más nueva tuvo el segundo estreno más importante de la franquicia MonsterVerse más amplia de los estudios. “Godzilla” recaudó 93,2 millones de dólares en 2014. Fue la mayor ganancia en los casi 70 años de historia cinematográfica de la criatura que se originó y pasó la mayor parte de su vida cinematográfica en Japón. Ganó más de 200 millones de dólares en América del Norte y más de 500 millones de dólares a nivel mundial.

“Godzilla x Kong” llega apenas cuatro meses después de la interpretación japonesa más reciente, la favorita de la crítica y ganadora del Oscar “Godzilla Minus One”.

Pero claramente no hubo exceso de audiencia de Godzilla, muchas de las cuales estaban dispuestas a pagar más por IMAX y otros formatos especiales.

"Éstas son literalmente dos de las estrellas de cine más importantes del mundo, y hay que verlas en la pantalla más grande posible con el mayor sonido posible", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

La combinación de “Godzilla x Kong”, “Dune Part Two” y “Ghostbusters” ha dejado el año hasta la fecha un 6 por ciento por detrás de 2023, mientras que estaba un 20 por ciento por detrás en vísperas del estreno de “Dune” el 1 de marzo.

"La industria se sentía bastante triste justo antes del estreno de 'Dune Part 2', pero han recuperado mucho terreno", dijo Dergarabedian.

El verano está lleno de títulos que no son megaéxitos garantizados pero que podrían triunfar, incluido "The Fall Guy" de Ryan Gosling y las próximas entregas de "El planeta de los simios", "Mad Max", "Inside Out" y "Deadpool".

Eso genera motivos de optimismo a medida que el negocio del cine intenta mantenerse, aunque es muy poco probable que supere el año 2023, cuando “Barbie” superó los mil millones de dólares a nivel mundial y su compañero de fecha de estreno “Oppenheimer” no se quedó atrás.

"'Barbenheimer'" es una especie de evento único en la vida", dijo Dergarabedian.

La venta estimada de entradas es de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Godzilla x Kong: El nuevo imperio”, 80 millones.

2. “Cazafantasmas: Imperio congelado”, 15,7 millones de dólares.

3. “Dune: Segunda parte”, 11,1 millones de dólares.

4. “Kung Fu Panda 4”, 10,2 dólares. millón.

5. “Inmaculada”, 3,3 millones de dólares.

6. “Arturo el Rey”, 2,4 millones de dólares.

7. “Tarde en la noche con el diablo”, 2,2 millones de dólares.

8. “Tillu Square”, 1,8 millones de dólares.

9. “Tripulación”, 1,5 millones de dólares.

10. “Imaginario”, 1,4 millones de dólares.