Festival de Cortos Universitarios Semana Más Corta concluye este viernes

Con la celebración de su décimo séptima edición, la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra concluirá este viernes el Festival de Cortos Universitarios Semana Más Corta, desarrollado del 11 al 15 de marzo y cuyo lema fue “El buen trato es contagioso, un gesto amable cambia vidas”.

La jornada sirvió para la exposición de 35 cortometrajes con la finalidad de generar conciencia sobre empoderamiento y perspectiva de género, relaciones interpersonales saludables, salud mental y bienestar emocional.

En la noche inaugural de esta edición de Semana Más Corta 2024 contó la presencia del embajador de la República Popular China, Chen Luning, quien dijo que, con el avance de la ciencia y la tecnología, compartir cortos a través de plataformas sociales se ha convertido cada vez más en una forma importante para que los jóvenes contemporáneos difundan sus ideas y se comuniquen.

También se realizaron conversatorios como los desarrollados por los cineastas David Maler, Nashla Bogaert, Gilberto Morillo, de Cacique Films con el tema “Las producciones fílmicas dominicanas: entornos de relación y cooperación laboral”; la periodista y documentalista Amelia Deschamps con el tema “Explorando las relaciones humanas a través del documental social”.

Al igual, el miércoles participaron los productores y realizadores Hans García e Ingrid Cruz, quienes hablaron de “La dinámica y el compromiso del productor frente a la realidad social dominicana”.

Helena Sáenz Espona, gerente senior de Comunicaciones & Valor Compartido del Consorcio Energético Punta Cana-Macao, abordó el tema de “Mujeres de Energía: liderazgo y participación de las mujeres en posiciones de alta gerencia”.

En esta edición se desarrollaron talleres dirigidos a estudiantes interesados de todas las universidades en los que se abordaron temas como “Las emociones humanas en la dinámica social contemporánea”, con la doctora Rafaela Burgos; y “Cine y ciudadanía: la cinefilia como un ejercicio crítico y de buen mirar”, por los miembros de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica.

(Adopresci) y “Miradas en corto: análisis audiovisual con enfoque de género” a cargo de la especialista Alejandra Aguilar Decena.

Por primera vez, en esta edición de Semana Mas Corta, se tomó en cuenta la intervención de los estudiantes preuniversitarios quienes fueron convocados, vía anuncio a concurso, en la que participaron los colegios Santa Teresa y el San Juan Bautista.

La directora Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctora Ana Bélgica Güichardo, celebró que la Semana Más Corta, como proyecto educativo que surge como una iniciativa estudiantil, y que cada año se supera para mostrar el trabajo desarrollado en las aulas.

La Semana Más Corta 2024 tuvo el apoyo de la Dirección General de Cine, DGCINE, junto a las producciones de las universidades invitadas: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), Universidad Iberoamericana (UNIBE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Escuela de Artes de Chavón.

También se desarrolló gracias al apoyo de importantes empresas y entidades, entre las que se destacan: la Embajada de la República Popular de China, el Banco Popular, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). Así como también a EGEDA Dominicana, Caribbean Cinemas, el Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), y Newlink Dominicana.

Entre los medios de comunicación se encontraron El Caribe, CDN Canal 37, Acento TV, los periódicos Listín Diario, El Dinero y Nuevo Diario, y los canales N16 y Santo Domingo TV canal 24, y How To Be A Brand.