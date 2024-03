Durante la edición 96 de los Premios Óscar, celebrada este domingo, hubieron varios momentos inesperados, entre ellos los protagonizados por el actor y luchador profesional John Cena y el actor canadiense Ryan Gosling.

Cena sorprendió a todos al presentar el Óscar al mejor vestuario desnudo frente a la audiencia del Dolby Theater, con la sola protección del sobre con el premio, que se llevó 'Poor Things'.

El presentador de la gala, Jimmy Kimmel, recordó cuando los Óscar del año 1974 un hombre interrumpió la ceremonia desnudo en plena emisión en directo y bromeó que esta ocasión sería Cena quien lo haría.

"El vestuario es muy importante. De hecho, lo más importante", bromeó Cena, que a última hora dijo que no estaba listo para correr desnudo por el escenario y que como luchador de lucha libre, al menos llevaba unas mallas.

Pero antes Ryan Gosling también se había robado el show cuando se enfundó el traje de Ken para interpretar 'I'm just Ken', recibiendo una de las mayores ovaciones de la noche, con todo el auditorio puesto en pie.

Ryan Gosling se puso de nuevo el traje de Ken para interpretar 'I'm just Ken'.

Gosling comenzó cantando desde el patio de butacas, sentado detrás de su compañera de reparto, Margot Robbie, vestido con un traje rosa adornado con pedrería, guantes rosas y gafas de sol, el actor estuvo acompañado por un numeroso cuerpo de baile.

'I'm just Ken' era uno de las dos temas de la película 'Barbie' que competían por el Óscar, que finalmente fue para 'What was I made for?', interpretada por Billie Eilish y Finneas O'Connell, que ya se había hecho esta temporada con el Grammy a mejor canción escrita para medios audiovisuales.

Gosling no acudió a la gala solo para cantar: estaba nominado a mejor actor de reparto por 'Barbie', un éxito de taquilla estadounidense e internacional que sumó en esta edición ocho candidaturas, incluida la mención a mejor película, pero no a mejor dirección (Greta Gerwig) ni a mejor actriz (Margot Robbie).

Sin embargo el Óscar a mejor actor de reparto fue para Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'. Es la tercera nominación fallida de Gosling, que fue también candidato por 'Half Nelson' (2006) y 'La La Land' (2016).

Mark Ronson, autor de 'I'm just Ken' junto con Andrew Wyatt, había afirmado a la revista Variety que era su sueño que Gosling la interpretara en directo en la ceremonia y que si él se negaba no veía factible que se mantuviera esa actuación con otro cantante.