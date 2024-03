'Dune: Part Two' aporta sabor a la taquilla con un debut de 81,5 millones de dólares

Las salas de cine buscaban un salvador y “Dune: Part Two” está cumpliendo su promesa. Armada con gusanos de arena, un espectáculo en la pantalla grande y el poder estelar de Timothée Chalamet, la épica de ciencia ficción de Denis Villeneuve irrumpió en la taquilla norteamericana este fin de semana ganando 81,5 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de los estudios del domingo.

A nivel internacional, ganó 97 millones de dólares, con lo que su debut mundial ascendió a 178,5 millones de dólares.

"Denis hizo una película realmente extraordinaria y especial y ha sido realmente emocionante ver la respuesta de la gente", dijo Mary Parent, productora de ambas películas de "Dune" y presidenta de producción mundial de Legendary. "Fue hecha para la pantalla grande y parece que está siendo recibida como un evento cinematográfico".

Es el primer gran éxito de 2024 y uno que los expositores necesitaban con urgencia. Aunque ha habido remanentes de diciembre que han seguido ganando, como Warner Bros. “ Wonka ” (también protagonizada por Chalamet) y la comedia romántica de Sony “Anyone But You”, la taquilla está un poco seca. En los primeros dos meses de 2024, ninguna película superó los 100 millones de dólares a nivel nacional. Las películas con mayores ganancias han sido “The Beekeeper”, “Bob Marley: One Love” y “Mean Girls”.

"Dune 2" aprovechó una ola de excelentes críticas (94% en Rotten Tomatoes) en un mercado que estaba esencialmente libre de competencia. Warner Bros. lo estrenó en 4.071 ubicaciones en EE. UU. y Canadá, donde las audiencias en todos los ámbitos le otorgaron las mejores calificaciones. Marcas PostTrak y CinemaScore A. Según los datos de salida, los hombres representaron el 59% de los compradores de entradas del fin de semana de apertura y el 64% tenían más de 25 años. La secuela fue financiada principalmente por Legendary y su presupuesto de producción, que anteriormente se informó que estaba en el En el rango de 122 millones de dólares, está más cerca de 190 millones de dólares.

"Realmente capturó el mercado", dijo Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional de Warner Bros. "Es un momento cultural a nivel mundial".

Las pantallas premium de gran formato como IMAX y 70 mm representaron el 48% del negocio del fin de semana de apertura. Marcó un récord en marzo para IMAX, que representó 18,5 millones de dólares de la recaudación total. Villeneuve filmó la película con cámaras IMAX. A diferencia de “ Oppenheimer ”, se rodó en formato digital, pero con el tiempo extra debido al retraso de la huelga también pudieron hacer copias cinematográficas y el formato cinematográfico está resultando ser un atractivo popular para el público.

"Nuestras ubicaciones cinematográficas más emblemáticas están prácticamente agotadas desde hace semanas", dijo el director ejecutivo de IMAX, Rich Gelfond.

El debut, que recaudó 81,5 millones de dólares, también es un récord para su director Villeneuve y está protagonizado por Chalamet, Austin Butler y Rebecca Ferguson.

Originalmente planeado para su estreno en octubre de 2023, Warner Bros. retrasó la película hasta marzo en medio de las huelgas de Hollywood que habrían impedido que su elenco estelar participara en el circuito promocional. La gira promocional mundial ha estado a toda velocidad durante aproximadamente un mes, impulsando conversaciones con entrevistas animadas, el cubo viral de palomitas de maíz inspirado en el gusano de arena y momentos de moda alucinantes del elenco joven y elegante, alcanzando su punto máximo con el espectacular cyborg plateado de Zendaya (Mugler vintage) en Londres. . Han hecho escalas en Ciudad de México, Corea del Sur, Abu Dhabi y Nueva York.

"Trabajamos muy duro para estar listos para esa fecha (original) pero sentimos que, especialmente con este elenco increíble, valía la pena esperar", dijo Parent.

Goldstein añadió que hubo “mucho debate” sobre si lanzarla o no durante las huelgas, pero sabían que necesitaban al elenco para “realizar completamente la película”.

"No se pueden hacer estrellas de cine en ningún otro lugar que no sean los cines", dijo Goldstein. “Los cines, en la pantalla grande, con un gran sonido y esa experiencia compartida, hacen a una gran estrella, o muestran el talento de una gran estrella de todos modos”.

La primera “ Dune ” se estrenó en condiciones complicadas en octubre de 2021. Fue una de las últimas películas de Warner Bros. plan divisivo para estrenar simultáneamente sus principales películas en cines y en su plataforma de streaming. Y aún así ganó más de 40 millones de dólares en su primer fin de semana y recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo.

"Denis Villeneuve está a la altura de Christopher Nolan como cineasta cuyo solo nombre inspira a la gente a ir al cine", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

Este fin de semana, añadió, “mueve la aguja a lo grande”.

Al llegar el fin de semana, la taquilla había bajado aproximadamente un 20% con respecto al mismo punto del año pasado (cuando “Avatar: The Way of Water”, un estreno de 2022, lo estaba levantando todo). El equivalente más cercano este año es “Wonka”, que sigue siendo un éxito, pero no tan grande como “Avatar 2”. Después del fin de semana de “Dune”, el déficit se acercará al 13%.

"Muestra lo importante que puede ser una película para la salud general de la industria", dijo Dergarabedian. “Pero esto no es una maravilla de un solo éxito en marzo. Es un negocio de impulso. Ahora vamos a recuperar el viento a medida que avanzamos hacia marzo, abril y la temporada de películas de verano”.

Warner Bros. es uno de esos estudios que regresará pronto con otra gran película, “Godzilla x Kong” a finales de marzo, seguida de “Furiosa” en mayo, la secuela de “Beetlejuice” en septiembre y “ Joker” secuela en octubre.

“Este es nuestro año”, dijo Goldstein. "Los expositores están luchando por sus vidas, pero podemos ser inteligentes y colaborar con ellos para mantener nuestro negocio relevante para el público".

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Dune: Segunda parte”, 81,5 millones de dólares.

2. “Bob Marley: One Love”, 7,4 millones de dólares.

3. “Ángeles ordinarios”, 3,9 millones de dólares.

4. “Madame Web”, 3,2 millones de dólares.

5. “The Chosen: Temporada 4, Episodios 7 y 8”, 3,2 millones de dólares.

6. “Migración, 2,5 millones de dólares.

7. “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashi”, 2,1 millones de dólares.

8. “Wonka”, 1,7 millones de dólares.

9. “Argylle”, 1,4 millones de dólares.

10. “El apicultor”, 1,1 millones de dólares.