¿Qué es demencia frontotemporal, la enfermedad que afecta a Wendy Williams y a Bruce Willis?

A Wendy Williams le han diagnosticado una forma de demencia, según un comunicado emitido el jueves en nombre de sus cuidadores.

La ex presentadora de un programa de entrevistas, de 59 años, fue diagnosticada el año pasado con afasia primaria progresiva y demencia frontotemporal "después de someterse a una serie de pruebas médicas", según el comunicado enviado el jueves.

Un vistazo a la enfermedad que también afecta al actor Bruce Willis.

¿QUÉ ES LA DEMENCIA FRONTOTEMPORAL?

La demencia frontotemporal o FTD es una enfermedad rara que afecta partes del cerebro que controlan el comportamiento y el lenguaje. Estas partes del cerebro se reducen a medida que la enfermedad empeora.

La FTD generalmente ocurre en personas de 40, 50 y 60 años. Puede afectar la personalidad de una persona, provocando una pérdida de inhibición o un comportamiento inadecuado. A veces se confunde con depresión o trastorno bipolar y su diagnóstico puede tardar años.

"Debo decirles que es un diagnóstico realmente difícil", dijo la científica cognitiva de la Universidad Johns Hopkins, Brenda Rapp. "Tal vez estás haciendo cosas que molestan a la gente y realmente no entiendes por qué molestan a la gente". Eso puede resultar frustrante para todos los involucrados, dijo Rapp.

La enfermedad a menudo incluye afasia primaria progresiva, lo que significa que causa problemas con las habilidades lingüísticas. Una persona con este tipo de FTD puede tener problemas para encontrar palabras o comprender el habla.

¿QUÉ CAUSA LA DFT?

Es causada por daño a las neuronas, los portadores de información del cerebro, pero las razones subyacentes de un caso particular a menudo no están claras. Las personas con antecedentes familiares de esta afección tienen más probabilidades de desarrollarla. Pero la mayoría de las personas con FTD no tienen antecedentes familiares de demencia.

¿SE PUEDE TRATAR LA FTD?

No existe cura para la FTD, pero existen estrategias para abordarla. Las personas pueden recibir terapia del habla si tienen el tipo que afecta el lenguaje. Es posible que reciban fisioterapia para mejorar el movimiento.

Algunos pacientes reciben antidepresivos o medicamentos para el Parkinson, que tiene algunos síntomas que se superponen con los de la FTD.

¿QUÉ RÁPIDO PROGRESA LA FTD?

La FTD puede ser una enfermedad prolongada, que dura de dos a 10 años. Las personas con FTD necesitarán cuidados o apoyo de enfermería a medida que sus síntomas empeoren.

"La enfermedad se propagará por todo el cerebro", dijo Rapp. “El ritmo al que lo hace es extremadamente impredecible. Así que es muy difícil saber... qué tan rápido alguien se deteriorará”.

La carga financiera para las familias puede ser inmensa. La Asociación de Alzheimer estima que los gastos de bolsillo para la salud y la atención a largo plazo de una persona con demencia cuestan $10,000 al año en promedio.