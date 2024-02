El tráiler de 'Deadpool & Wolverine', récord con 365 millones de visionados en 24 horas

El primer tráiler de la esperada 'Deadpool & Wolverine' se convirtió en el más visto de todos los tiempos con 365 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, según anunció este miércoles Walt Disney España.

El tráiler, que se desveló este domingo durante la celebración de la Super Vowl, supero al tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (2021), que acumuló 355 millones de visionados en su primer día.

En este primer avance de una película que se estrenará el 26 de julio, se puede ver al irreverente Deadpool (Ryan Reynolds) celebrando su cumpleaños como Wade Wilson, aparentemente retirado de sus andanzas como antihéroe.

'El Jesucristo de Marvel', como él mismo se autodenomina, es el protagonista de estas primeras imágenes, en las que de Lobezno (Hugh Jakcman) tan solo se ve la sombra y un par de segundos la espalda.

En este primer avance también aparece Matthew Macfadyen en una delirante escena con Deadpool, que se muestra tan divertido y salvaje como en las dos primeras entregas.

Esta será la tercera película que Ryan Reynolds protagonice como Deadpool, aunque interpretó al personaje por primera vez en 'X-Men Origins: Wolverine', formando parte de un equipo para tratar de cazar al héroe de las garras.

La noticia del regreso de Hugh Jackman como Lobezno, un personaje que tras 'Logan' (2017) había asegurado que no volvería a interpretar, generó un enorme interés en esta nueva entrega de la saga de 'Deadpool', que en las dos primeras recaudó 1568 millones de dólares de taquilla, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

El director de 'Deadpool & Wolverine' es Shawn Levy, responsable de títulos como 'Night at the Museum: Secret of the Tomb' (2014) o 'Free Guy' (2021), que también se ocupó del guion junto a Reynodls, Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells.

El reparto se completa con Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams o Karan Soni.