Películas nominadas a los Óscar se proyectarán en “Rumbo a los Premios” de Caribbean Cinemas

“Rumbo a los Premios del Cine” llega a su decimotercera edición dando inicio al conteo regresivo de los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar.

Durante el encuentro para dar a conocer los detalles de la promoción que cada año Caribbean Cinemas realiza para premiar a los amantes del séptimo arte, el evento realizado en Fine Arts Cinema Café At Novo Centro, contó con la premier exclusiva de película nominada “Poor Things”.

Los ejecutivos de la marca detallaron que esta nueva temporada se extenderá hasta el 07 de marzo a las 10:00 de la noche.

“Rumbo a los Premios del Cine 2024” brinda la oportunidad de ver las películas nominadas a los Premios Oscar a los amantes del cine, a través de Caribbean Cinemas.

Algunos de estos títulos son: “Oppenheimer”, “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon”, “Anatomy of a Fall”, Zone of Interest”, The Boy and The Heron” y “May December”, lo que da la oportunidad de participar seleccionando sus favoritas para ganar grandes premios.

Para participar se debe acceder a la página web www.caribbeancinemas.com/RD/oscar y contestar las 7 categorías principales de las películas nominadas este año a los Premios Oscar.

Las categorías participantes son: Mejor actor principal, Mejor actor de reparto, Mejor actriz principal, Mejor actriz de reparto, Mejor director, Mejor película y Mejor película extranjera.

Se seleccionará aleatoriamente un ganador que haya logrado acertar las 7 categorías, y será anunciado el día 11 de marzo del 2024 a través de las redes sociales de Caribbean Cinemas y Fine Arts (Instagram y Facebook) y publicación en prensa. El ganador recibirá como premio un año de cine gratis.

También se premiará con boletas para ver las películas nominadas y regalos sorpresas vía trivias semanalmente a través de sus redes sociales.

La promoción cuenta con el apoyo del periódico Listín Diario.

Además, el día de la transmisión de los premios Oscar se realizará un Instagram Live titulado “Análisis, debate y predicciones Oscar 2024”, como antesala a la ceremonia. Contará con la participación de los críticos de cine como José D Laura, Alfonso Quiñones, Víctor Piñeyro, Félix Manuel Lora y Ariel Feliciano.

PROGRAMACIón

Oppenheimer - 13 nominaciones, se estrena próximamente; Poor Things - 11 nominaciones, estreno el 25 de enero; Killers of the Flower Moon 10 nominaciones- estrena próximamente; Anatomy of a Fall con 5 nominaciones, estrena el 1 de febrero; Zone of Interest con 5 nominaciones y estreno el 15 de febrero; May December con 5 nominaciones, estrena el 29 de febrero; y The Boy and The Heron con 1 nominación, estrena el 1 de febrero.

Los premios de la academia se llevarán a cabo el próximo domingo 10 de marzo, en el Teatro Dolby™ en el Hollywood, Los Ángeles, California. Por tal razón, la votación será válida hasta el 07 de marzo hasta las 10:00 de la noche.