La mexicana Yalitza Aparicio recibirá reconocimiento en Festival de Cine Global de Santo Domingo

La actriz mexicana Yalitza Aparicio recibirá un reconocimiento a su trayectoria durante la realización del Festival de Cine Global de Santo Domingo, que arriba a su 16va edición y está dedicado a honrar la memoria de actor y cineasta Pericles Mejía.

El encuentro cinematográfico será inaugurado la noche del 26 de enero en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con una dedicatoria especial a la ciudad de Nueva York y las producciones dominicanas realizadas desde la Gran Manzana.

El festival, del 26 de enero al 1ro de febrero, se inaugurará con la exhibición de la premiere internacional de “Érase una vez en el Caribe”, de Ray Figueroa, cinta que combina elementos del western y el cine de samuráis, pero con un claro acento puertorriqueño.

En un encuentro con la prensa celebrado en el hotel Homewood Suites By Hilton Santo Domingo, el presidente el director del Festival de cine Global Santo Domingo, Omar de la Cruz, ofreció los detalles de la jornada que nuevamente apuesta a la proyección de la industria cinematográfica nacional e internacional.

De izquierda a derecha, Marc Mejía, Yvette Marichal, Omar de la Cruz, Kirsis Acevedo y Guillermo Asencio.

El FCGSD otorgará durante la ceremonia de apertura un reconocimiento por su trayectoria a Yalitza Aparicio, la cual debutó en el cine con “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Es la segunda actriz mexicana nominada al Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la primera de origen indígena. Recientemente, estuvo en la producción de Netflix, “La gran seducción”, dirigida por Celso García.

“Yalitza Aparicio es una actriz que logró una gran actuación en la película de Alfonso Cuarón, la cual la proyectó en la industria cinematográfica. Hoy la reconocemos por su entrega y trayectoria”, comentó Omar de la Cruz.

ELVIS NOLASCO, DE LA DIÁSPORA

Como representante de la diáspora dominicana será el actor y productor Elvis Nolasco, conocido por sus papeles en el drama criminal “Godfather of Harlem” y la serie de antología “American Crime”.

Fue uno de los actores de “Buscando un sueño” y presentará su producción de cortometraje multipremiada “Ro & the Stardust”.

En esta edición se proyectarán 108 producciones de largo y cortometraje.

CAMINO AL OSCAR

La programación de este año cuenta con diversos filmes que han estado como aspirantes al Oscar a la Mejor Película Internacional.

Entre estos se mantienen en el short list o lista corta la mexicana “Tótem”, de Avilés, un retrato de una familia mexicana que desborda belleza y dramatismo y la selección de Japón “Perfect days”, dirigida por Wim Wenders que nos brinda un cine sensible, esencialmente humano y de poderoso sentido visual.

Video Tótem. Trailer.



Adicionalmente podrán ser vistas durante el festival: “Los delincuentes”, de Rodrigo Moreno, representante de Argentina, una saga de atracos postmoderna, fascinante y enigmática; “Los colonos”, de Felipe Gálvez, candidata de Chile, un brutal y escalofriante alegato contra el colonialismo capitalista; “En la sombra de Beirut”, de Stephen Gerard Kelly y Garry Keane (Irlanda), colección de relatos humanos llenos de resiliencia y esperanza y “En la sombra del sol”, dirigida por Miguel A. Ferrer, selección de Venezuela, sobre un joven sordo que pondrá a prueba su perseverancia en una sociedad no apta para la inclusión.

CINE INCLUSIVO

Este año se destaca el tema de la inclusión a nivel temático.

La función de “En la sombra del sol”, contará con closed captions para que personas con limitaciones auditivas puedan disfrutar de la película.

Video "Campeonex". Trailer.



Además se incluye en el programa “Campeonex”, secuela de la popular cinta que cambió la percepción de la persona con discapacidad y borró etiquetas para centrarse solo en las historias. "La diversidad es una capacidad para aproximarse a los retos de la vida desde un lugar distinto al estándar", asegura su director Javier Fesser, haciendo hincapié en la necesidad de inclusión social.

Uno de los personajes de “Campeonex” es Brianeitor que se interpreta a sí mismo y ha sido nominado al Premio Goya de actor revelación quien padece de atrofia muscular degenerativa.

Su historia se contará en “La vida de Brianeitor”, un documental que ha sido filmado en paralelo al rodaje de la película, dirigido por el premiado Álvaro Longoria En tono positivo e inspirador, el documental muestra la historia de superación de Brian y cómo los videojuegos y las redes sociales han cambiado su vida.

PRESERVACIÓN Y MEMORIA AUDIOVISUAL

Otro de los ejes temáticos de este año es el importante rol de la preservación y la memoria audiovisual.

En tal sentido se exhibirá “El arte de la luz y la sombra”, que recorre la historia del cine y del mundo audiovisual a través de animaciones y entrevistas con varios expertos. Miguel Herrero dirige esta cinta que es fruto de sus investigaciones sobre los orígenes de este arte.

El documental “La otra memoria del mundo” busca reflexionar, de manera poética, sobre la importancia del cuidado y preservación de los archivos cinematográficos que conforman nuestra memoria. Igualmente, “Juan Mariné: Un siglo de cine” trata sobre uno de los directores de fotografía y restauradores de películas más longevos de la cinematografía española.

Su pasión por el cine, su dedicación a él, sus investigaciones tanto en el campo de la fotografía como en la restauración de películas y su generosidad lo convierte en un ser excepcional.

CINE DIRIGIDO POR MUJERES

La programación de este año en competencia tanto de ficción como documental tiene una representación de un 50% de mujeres cineastas. Recientemente, las mujeres se han destacado en la dirección conquistando premiaciones anuales más importantes y galardones en festivales internacionales.

Como reflejo de ello, el festival contará con nuevos talentos femeninos en las competencias de Ópera Prima tales como Estibaliz Urresola Solaguren (20,000 especies de abejas), Gabriella Moses (Boca Chica), Glorimar Marrero (La pecera), Itsaso Arana, (Las chicas están bien) y Anabel Caso (Trigal).

En el renglón documental compiten las cineastas Sofía Paoli Thorne (Guapo'y), Maria Luisa Pujol (Juan Mariné: Un siglo de cine), Erika Santelices, (El fotógrafo de la 40), Efthymania Zymyragaki (Light falls vertical) y Mariela Pietragalla (La otra memoria del mundo).

Se exhibirán igualmente obras de las directoras Lila Avilés (Totem), Maria Alche (Puan), Llz Lobato (Tierra de nuestras madres), Elena Martin (Creatura), Aranxa Echavarria (Chinas), Patricia Ramos (Una noche con los Rolling Stones), Bethan Hardison (Invisible beauty) y las debutantes Maritza Ceballos, Zenia Veigas y Sailin Carbonell en el film colectivo “Aislados”.

DIVERSIDAD

Igualmente, se destaca el tema de la diversidad, presente en varias de las obras a presentar.

En “Monster”, el cineasta japonés Hirokazu Koreeda hace un alegato contra el bullying en una preciosa historia sobre la amistad y el amor, ganadora de la Palma Queer en el Festival de Cannes.

En “20,000 especies de abejas”, la que la búsqueda de la identidad de una niña trans detona una catarsis familiar.

“Te estoy amando locamente”, ambientada en la Sevilla de finales de los setenta, evoca los inicios del movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia.

En “Almamula”, un adolescente huyendo de los ataques homófobos, se muda a una casa rural en medio de un bosque encantado por donde un monstruo se lleva a quienes cometen pecados carnales.

Finalmente, “Passages” aborda un matrimonio homosexual que se involucra en un triángulo amoroso marcado por la pasión, los celos y el narcisismo.

SECCIONES DE COMPETENCIA

El festival de Cine Global de Santo Domingo esté acreditado por la FIAPF (Federación Internacional de Productores Fílmicos) con especialidad en Operas Primas.

Creada en 1933, es una organización compuesta por 36 asociaciones miembro de 30 de los principales países productores audiovisuales.

Su Secretaría está ubicada en Bruselas, Bélgica. La FIAPF también se encarga de regular los festivales de cine internacionales, incluidos algunos de los más importantes del mundo.

secciones en competencia

Opera Prima Ficción "Jimmy Sierra"

Compiten en esta sección: “20,000 especies de abejas”, de Estibaliz Urresola Solaguren (España); “Almamula”, de Juan Sebastián Torales (Argentina); “Boca Chica”, de Gabriella Moses (República Dominicana); “La Pecera”, de Glorimar Marrero (Puerto Rico); “Trigal”, de Anabel Caso (México); “Una noche con Adela”, de Hugo Ruiz (España); “Las chicas están bien”, de Itsaso Arana (España); ”Los colonos”, de Felipe Galvez (Chile) y, “La mujer salvaje”, de Alan González (Cuba).

- Opera Prima Ficción “Fernando Báez”

Forman parte de la selección: “El Castillo”, de Martin Bechimol (Argentina); “Guapo’y”, de Sofía Paoli Thorne (Paraguay); “El arte de la luz y la sombra”, de Miguel Herrero Herrero (España); “La colonial”, de David Buitrón (México); “Mi última condena”, de Juan Mata (España); “Juan Mariné: Un siglo de cine”, de María Luisa Pujol (España); “Light falls vertical”, de Efthymia Zymvragaki (España); “El fotógrafo de la 40”, de Orlando Barría y Erika Santelices (República Dominicana) y, “La otra memoria del mundo”, de Mariela Pietragalla (Argentina).

- Corto Global de Animación

Compuesta por “La Semilla”, de Daniel Ortiz (España); “Ovo”, de Stiv Spasojevic (Francia); “Anamorphose”, de João Rodrigues (Portugal); “El Faro”, de Mauricio Esparza y Luis Ángel Esparza (Perú); “Broken”, Farzaneh Omidvarnia ( Dinamarca / Irán); “Zhagar Meshed Khan”, de Natalya Fatikh (Rusia); “Last Word”, de Diek Grobler (República de Sudáfrica); “Lake Baikal” de Alisi Telengut (Alemania / Canadá), “La Piedra Mágica”, de Paula Herrera Vivas (Argentina) y, “Raíces”, de Maya Rodríguez Montas (República Dominicana).

- Opera Prima cortometraje “Claudio Chea”

Participan “The Steak”, de Kiarash Dadgar (Irán); “Mujeres protagonistas”, de María Aranda

(Argentina.); “Little Fan”, de Sveta Yuferova (Alemania); “The End,”, Rodrigo Villar Martínez (España); “Para Esteban”, de Héctor Almeida (Cuba); “Dream Maker”, de Mohsen Mehri Darouei; Milad Kiaei (Emiratos Árabes Unidos); “Pratikkha” (Waiting), de Somdipa Dey (India); “Desenterrando palabras”, de Juan Pablo Reyes Acevedo (Perú); “Conservation Of A Predefined Existence”, de Luciano Papangelo (Italia); “Not Today”, de Yağmur Mısırlıoğlu (Turquía); “Wiwa”, de Adrian Rivera (Ecuador); “Hou” (Keep), de Andrei Campan y Ramona Kristo (Rumanía / Bélgica); “The Waters”, de S.c. Teles (España / Kazajistán); “Honeycomb”, de Haider Hussain (Países Bajos) y, “The Old Young Crow”, de Liam Lopinto ( Japón, Estados Unidos, Irán).

- Corto Global de Ficción y/o Documental

La componen “Applause” (Portugal), de Guilherme Daniel; “Hipocampo“ (Perú), de Víctor Ybazeta; “Compañía” (Cuba), de María Salafranca; “A Bright Sunny Day” (Estados Unidos / China), de Yupeng He; “Between The Words” (Luxemburgo), de Farid Ismaïl; “Alma” (Chile), de Sebastián Salazar Claro; “Kumbang” (Bugs), (Malasia), de Gwai Lou; “Go Back To The Sky” (Irán), de Nina Zarabi; “From The Dark” (Estados Unidos / España), de Erika Sanz; “A Flame In Our Midst” (Filipinas), de Elvert Bañares; “Basri & Salma In A Never-Ending Comedy” (Indonesia), de Khozy Rizal; “La Rotonda” (España), de Carmen Tortosa; “Bird Drone” (Australia), de Radheya Jegatheva; “Zemberek” (Plot Revenge) (Turquía), de Recep Çavdar; “Ña Jacinta” (Paraguay), de Sandra Flecha; “5/3/0” (Serbia), de Danilo Stanimirović y “On The Grapevine” (China), de Haoran Den.

El cine dominicano estará presente en la Sección “Hecho en Errede”.

Se podrá ver “Insular”, la nueva propuesta de Héctor Valdez sobre las experiencias de un náufrago de un viaje clandestino en yola, estrenada mundialmente en el Festival de la India (Goa).

El director Juan Antonio Bisonó presenta “Safari”, sobre un joven estadounidense que llega a República Dominicana que se ve envuelto en el fuego cruzado de un volátil triángulo amoroso entre dos exaltados y una misteriosa mujer fatal.

También se presentará “Consuelo”, documental sobre el trabajo de las Hermanas Grises de la Inmaculada Concepción en una comunidad dominicana pobre y los esfuerzos de su único miembro original superviviente. Dirigen Fernando Santos Diaz y Gabriel Valencia.

La actriz y productora española traerá “¿Vienes o voy?” , una comedia sobre problemas, fetiches y parafilias alrededor de una sexóloga y su entorno, rodada en el pais.

La sección “Mirada Global”, además de las mencionadas “Monster” y “A perfect day”, incluye la ganadora de la sección “Un certain regard” de Cannes : “How to have sex”, de Molly Manning Walker, inteligente y provocador drama británico que ofrece una visión delicada del sexo y el consentimiento.

En “Amal”, una profesora en una escuela de Bruselas, anima a sus alumnos a cultivar el amor por la lectura y la libertad de expresión, aunque ello suponga ponerse en peligro.

La italiana “El paraiso” presenta una historia de amor poco convencional y disfuncional que explora lo aislante que puede ser la experiencia del inmigrante. En “Ultimo verano”, Catherine Breillat desafía los límites morales y las convenciones narrativas.

De la Sección “Miradas hispanas”, en adición a las enunciadas “Cerrar los ojos”, “Campeonex”, “Los delincuentes”, “La sombra del sol’ y “Totem”, estarán en cartelera la colombiana “El otro hijo”, donde Juan Sebastián Quebrada hace gala de una extrema sensibilidad en un retrato del proceso de duelo por la muerte de un adolescente.

“Samsara” nos presenta un bello y sorprendente tránsito a la muerte y la reencarnación.

“Chinas” hace un valioso acercamiento a una realidad multicultural profundamente compleja. “Creatura”, nos plantea una indagación valiente, sorprendente y poderosa sobre los tabús sobre el sexo desde la infancia a la madurez.

Conforman además la cartelera de esta sección “Tierra de nuestras madres”, surrealismo manchego de Liz Lobato; “Bajo terapia”, de Gerardo Herrero, claustrofóbica reflexión sobre el en tono de comedia negra, con unos diálogos irónicos e hirientes y “Matar cangrejos”, de Omar Rassak, vibrante ejercicio de nostalgia que arroja al espectador directamente en el corazón palpitante de un pueblo costero de Tenerife en 1993.

Completan las secciones “Miradas caribeñas”, con la mencionada “Aislados”, con cuatro relatos en tiempos de pandemia y “Una noche con los Rolling Stones” que entrelaza la vida personal de una mujer de cuarenta años y el momento histórico de Cuba en el marco del concierto del famoso grupo de rock.

En “Mirada documental” las vivencias de Fito Paez en Cuba a lo largo de varios años son rememoradas en tono de critica politica y social en “La Habana de Fito”. Completan “La vida de Brianeitor” y “En la sombra de Beirut”.

En “Cine y gastronomia” el director Jose Luis Lopez Linares con “Rioja, la tierra de los mil vinos", da a conocer el momento de eclosión que está viviendo la región vitícola, con el talento y la aportación de las nuevas generaciones.

“Invisible beauty”, en “Cine y moda” presenta un revelador autorretrato documental, la modelo y luchadora negra Bethann Hardison.

Para la clausura del evento se presentara “La Ternura” de Vicente Villanueva que escenifica con imaginación e ingenio la obra escrita por Alfredo Sanzol. Una comedia de época alocada y surrealista, sobre la lucha de sexos en una isla supuestamente desierta.

JURADOS

Opera Prima Ficción “Jimmy Sierra”: Jimmy-Jean Louis, presidente: Andres Farias, Steven Vargas, Enrique Iznaloa y Laura Amelia Guzmán.

Opera Prima Documental “Fernando Baez”: Abbey White, Presidente; Luis Romero y Lester Rive,

Corto Global: Céline Roustan, Natalia Gonzalez y Larry Laboe.

Opera prima cortometraje “Claudio Chea”: Gabriela Ortega y Víctor Piñeyro.

Corto animado: Federico Kalwill, Raquel Laguna y Joanna Chacón.

INVITADOS

Entre los invitados figuran Ray Figueroa, Annabelle Mullen, Luis Riefkhol, Arí Maniel, Héctor Aníbal, Essined Aponte, Fele Martínez, Néstor Rodulfo y Julietta Rodríguez, de "Érase una vez en el Caribe".

Por igual, Felé Martínez, de "Érase una vez en el Caribe" y "Bajo Terapia"; Lola Amores, "La mujer salvaje", "Una noche con los Rolling Stones"; Gloribel Marrero, "La Pecera"; Hugo Ruiz, "Una noche con Adela", Stephen Gerard Kelly, "En la sombra de Beirut", Miguel Ferre, "La sombra del sol"; Gabriella Moses, Sterling Ramírez, Jean Cruz, "Boca Chica".

También, Álvaro Longoria, "La vida de Brianeitor", "Campeonex"; Juan Mata, "Mi última condena"; Erika Santelices, Orlando Barría, "El fotógrafo de la 40"; Héctor Valdez, "Insular", Fernando Santos Díaz, Gabriel Valencia, "Consuelo"; Davi Vega, "¿Vienes o voy?"; Juan Perdomo, Iván Barreto, Jonal Cosculleta; "Aislados"; José Luis López Linares, "Rioja: Tierra de los mil vinos"; Elvis Nolasco, "Ro & the Stardust".