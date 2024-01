La actriz estadounidense Lynne Marta murió a los 78 años después de una batalla contra el cáncer.

Su amigo Chris Saint-Hilaire informó a The Hollywood Reporter que Marta, conocida por las películas "Footloose" y "Joe Kidd", tuvo su último suspiro el jueves 11 de enero en su casa de Los Ángeles.

También apareció en series como "The FBI", "Dan August", "Cannon", "Las calles de San Francisco", "The Mod Squad", "The Rookies", "Vega$", "Medical Center", "Barnaby Jones", "Starsky & Hutch", "Charlie's Angels", "Matt Houston", "Barnaby Jones", "The Manhunter" y "Caribe". Además de su personaje de piloto en el programa de ABC, "Génesis II".

En el cine, Marta participó con papeles importantes en "Red Sky at Morning" (1971), "Help Me... I'm Possessed" (1974), "Blood Beach" (1980) y "Three Men and a Little Lady" (1990).

Marta sostuvo una relación con el actor británico David Soul, protagonista de "Starsky & Hutch", quien falleció el pasado 4 de enero.

Le sobreviven su hermana, MJ, y su gato, Mr. Peaches.