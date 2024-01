Nicole Kidman dice que solía mentir sobre su altura al principio de su carrera

Además de su gran poder interpretativo y su belleza, Nicole Kidman también es reconocida en Hollywood por su imponente estatura. Sin embargo, ese atributo le causó problemas en su adolescencia, razón por la cual tuvo que mentir para conseguir audiciones al principio de su carrera.

La ganadora del Oscar, quien se encuentra en la promoción de la nueva serie de Prime Video, "Expats", que se estrenará el 26 de enero, contó en una entrevista para Radio Times Podcast que solía decir que medía 1.78 metros, ocultando sus impresionantes 1.80 metros.

"Me dijeron: 'No tendrás una carrera. Eres demasiado alta'. La gente decía: '¿Cómo está el aire allá arriba?' Ahora me dicen: 'Eres mucho más alta de lo que pensaba', u hombres que luchan por saber qué tan altos deberían ser mis tacones. Siempre que voy a la alfombra roja me mandan zapatos muy altos. Me pregunto si tienen tacones bajos. Voy a ser la persona más alta, ¡una jirafa!'", afirmó Kidman.

En ese sentido, Kidman recordó su fracasada audición para obtener un papel en el musical Annie cuando era niña, ya que el límite para participar era 1.58 metros y ella medía 1.64 metros, aunque al menos demostró que sí tenía talento ante los encargados del casting.

Estas experiencias Kidman las ha utilizado para enseñarle a sus hijas Sunday y Faith, de 15 y 12 años respectivamente, a no dejar que los comentarios de otros las limiten.