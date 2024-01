Shecky Greene, legendario comediante y maestro de la improvisación, muere a los 97 años

Shecky Greene, el talentoso cómico y maestro de la improvisación que se convirtió en el consumado cabeza de cartel de los salones de Las Vegas y fue reverenciado por sus pares y el público en vivo como uno de los mejores artistas de stand up de su generación, falleció. Tenía 97 años.

Su viuda, Marie Musso Green, dijo al Las Vegas Review-Journal que su marido murió la madrugada del domingo en su casa. Dijo que su esposo durante 41 años murió por causas naturales.

Aquellos que vieron a Greene en sus décadas de dominio de la comedia en el Strip de Las Vegas en las décadas de 1950, 1960 y 1970 dijeron que con un micrófono en la mano podía deambular por una habitación y trabajar ante una multitud como ningún otro.

No podía esperar a abandonar los chistes escritos por la emoción compartida de la improvisación.

"Nunca he actuado", dijo Greene al Las Vegas Sun en 2009. "Lo invento sobre la marcha".

Greene hizo grandes admiradores de sus compañeros del espectáculo, incluidos Bob Hope, Johnny Carson y, el más famoso, Frank Sinatra, quien lo eligió como su acto de apertura durante un tiempo. Greene no pudo resistirse al concierto con la estrella más grande de Estados Unidos en ese momento, pero las dos grandes personalidades chocaban con frecuencia, y la relación terminó con el cómico recibiendo una paliza de los compinches del cantante en el hotel Fontainebleau de Miami Beach.

Esto llevó a su broma más famosa:

“Frank Sinatra una vez me salvó la vida”, diría Greene. “Un grupo de tipos me estaban golpeando y Frank dijo: 'Está bien, ya es suficiente'”.

Sinatra en realidad no estaba allí, dijo Greene más tarde, pero la paliza fue real. También es cierta la historia tan repetida de Greene conduciendo su Oldsmobile hacia las fuentes del Caesars Palace en 1968, como consecuencia de lo que admitió que era un grave problema con el alcohol y un peligroso deseo de salir a dar una vuelta cuando estaba tomando unas copas.

También sacó un chiste famoso de ese momento y luego dijo que cuando la policía llegó a su auto sumergido, cuyos limpiaparabrisas estaban en funcionamiento, les dijo: "¡No usen cera en aerosol, por favor!".

Con un cuerpo como el de un apoyador, un ingenio tan rápido como un rayo y una voz que sugería que podría haber sido un cantante de salón en lugar de un cómico de salón, Greene en el transcurso de una noche hacía docenas de imitaciones, hacía largos riffs en mesas de los miembros del público y convertir estándares musicales en canciones de parodia en el acto.

Tony Zoppi, quien durante décadas fue director de entretenimiento del Hotel Riviera, dijo que Greene era la mente cómica más brillante que jamás haya visto.

"Saldrá al escenario y actuará durante una hora sin pensarlo", dijo Zoppi a Los Angeles Times. "A una camarera se le cayó un vaso; lo hizo durante 15 minutos".

Hizo apariciones en películas como “Tony Rome” de 1967 con Sinatra, “History of the World Part I” de 1981 con Mel Brooks y “Splash” de 1984 con Tom Hanks, apareció en comedias de cadena como “Laverne & Shirley” y “ Mad About You” y fue un invitado constante en programas de entrevistas y variedades.

Pero realmente nunca hizo clic en la pantalla. Necesitaba una multitud con la que pudiera interactuar y una noche entera para cortejarlos. Eso significó nunca volverse tan famoso como los cómicos contemporáneos como Don Rickles, Buddy Hackett o Carson. Pero cobraba los mismos sueldos de seis cifras semanales que cobraban por los shows en vivo.

Nacido como Fred Sheldon Greenfield, Greene se dedicó a cantar, actuar, hacer bromas y hacer acentos simulados mientras crecía en el lado norte de Chicago.

Sirvió en la Armada en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Al regresar a Chicago, fue a un colegio comunitario y pensó que podría convertirse en profesor de gimnasia, pero comenzó a hacer presentaciones de comedia en clubes nocturnos por dinero.

Una oferta de un concierto de dos semanas en el Prevue Lounge de Nueva Orleans se convirtió en un período de seis años.

Hizo su primer espectáculo en Las Vegas en 1953. Descubrió que él y el Strip eran una pareja perfecta y, en unos pocos años, era dueño de la ciudad. En 1956, abrió para un joven Elvis Presley en el New Frontier.

“El niño nunca debería haber estado allí”, dijo Greene al LA Times en 2005. “Salió con una chaqueta de béisbol. Cuatro o cinco músicos detrás de él llevaban chaquetas de béisbol. Parecía un picnic. Después del primer show cambiaron la cartelera y yo encabecé”.

Greene seguiría siendo un pilar de Las Vegas, sus lugares de recreo como la Riviera y el Tropicana, durante los siguientes 30 años.

De 1972 a 1982, Greene estuvo casada con Nalani Kele, una bailarina cuyo espectáculo, Nalani Kele Polynesian Revue, fue un éxito de larga duración en los clubes nocturnos. Y en 1985 se casó con Marie Musso, hija del saxofonista de jazz Vido Musso.

Greene finalmente ganó su parte de fama nacional. Podía llenar el Carnegie Hall y fue anfitrión invitado de “Tonight Show” de Carson y de “The Merv Griffin Show”.

Luchó contra adicciones tanto a la bebida como al juego, ninguna de las cuales era ideal para un hombre que pasaba la mayor parte de su tiempo en Las Vegas. También luchó con lo que luego se diagnosticó como depresión severa y ataques de pánico, los cuales hicieron que su desempeño fuera cada vez más difícil a medida que crecía.

Greene se mudó a Palm Springs en un intento de retirarse cuando tenía más de 70 años en 2004, pero el escenario aún tenía atractivo y regresó para una temporada en Las Vegas en el Suncoast Hotel and Casino en 2009.

Al regresar a una ciudad ahora dominada por artistas como Celine Dion y el Cirque du Soleil, Greene descubrió que podía pasear por los casinos de forma anónima.

"Soy una leyenda", le dijo al Sun en 2009, "pero ya nadie me conoce en Las Vegas".