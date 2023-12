Priscilla Presley sale de la sombra gracias a la cámara de Sofia Coppola

El "rey del rock" visto por su mujer: la cineasta Sofia Coppola eligió tomar el punto de vista de Priscilla Presley, hasta ahora en la sombra, para relatar en la gran pantalla "los altibajos" de una pareja legendaria.

"Priscilla", que se estrena en las salas de Argentina y Chile este jueves, está basada en el libro "Elvis y yo", publicado en 1985 y en el que Priscilla Presley cuenta su vida con el célebre cantante, con el que estuvo casada de 1967 a 1973.

"Elvis y Priscilla son una pareja legendaria, pero no sabemos gran cosa sobre ella ni su punto de vista", explicó la cineasta norteamericana Sofia Coppola al presentar la cinta en la Mostra de Venecia en septiembre.

Elvis conoció a la que sería su mujer en en Alemania, donde hacía su servicio militar, cuando ella tenía apenas 14 años, diez menos que él.

El cantante la hizo luego venir a su mansión de Graceland, donde tuvo que enfrentarse a su entorno, al carácter sombrío y a la dependencia de los medicamentos del "rey del rock". Elvis elige sus trajes, y hasta le hace cambiar de color de pelo...

En 1968 tuvieron una hija, Lisa-Marie, fallecida en enero de este año. Pero su unión se rompió con la partida de Priscilla en 1973.

La directora de "Lost in translation" y "María Antonieta" dijo ver su película como "una historia humana" sobre "la evolución de una chica joven en este mundo, que acaba marchándose para encontrar su lugar".

El papel principal es encarnado por la norteamericana Cailee Spaeny, que logró en Venecia el premio a la mejor interpretación femenina. El australiano Jacob Elordi, conocido por su rol en la serie "Euforia", da vida a Elvis Presley, fallecido en 1977.

Mientras que el "Elvis" de Baz Luhrmann (2022) se concentraba en la relación del cantante con su representante, Sofia Coppola privilegia "el punto de vista de Priscilla".

"Me imaginé en su historia, e intenté realmente hacer la película desde su punto de vista", explicó.

"El amor de mi vida"

"Eso es lo que me gusta en el cine, la posibilidad de vivir la historia de otra persona muy diferente de mí", dijo Coppola.

La cineasta de 52 años contó igualmente que se divirtió jugando con los colores, recurriendo a tonos más vivos cuando la pareja va a Las Vegas, y seleccionando la banda sonora de la película, que combina temas de la época (pero ninguno de Elvis) con otros más contemporáneos.

Priscilla Presley, de 78 años, estuvo muy implicada en la realización de la cinta, dando consejos y compartiendo recuerdos con Sofia Coppola y sus actores.

"Es muy difícil estar sentada y ver una película sobre una, sobre su vida, sobre su amor", confió emocionada en Venecia, antes de explicar por qué se decidió a abandonar al "rey del rock".

"Me fui, pero no porque ya no lo quisiera. Era el amor de mi vida. Sin embargo, su estilo de vida era demasiado difícil para mí, y creo que cualquier mujer puede entender eso", dijo.

Incluso después de su separación, "nos mantuvimos muy muy cerca, y por supuesto teníamos a nuestra hija, e hice lo necesario para que pudiera verla todo el tiempo".