"Barbie" comanda la taquilla norteamericana en su esperado fin de semana de estreno

La superproducción "Barbie", precedida de una intensa campaña de marketing, logró el mejor lanzamiento del año en la taquilla de América del Norte, durante un fin de semana marcado también por el estreno de "Oppenheimer", anunció este domingo la firma especializada Comscore.

Las dos películas deberían permitir a los cines de Estados Unidos y Canadá sumar en un fin de semana sus mejores ingresos desde la pandemia del Covid-19, que asestó un duro golpe a las salas de cine, según los sitios especializados The Hollywood Reporter y Deadline.

Mientras "Barbie" facturó 155 millones de dólares en ingresos en el fin de semana, la cinta "Oppenheimer" vendió boletos por 80,5 millones de dólares.

Impulsada por una ola de marketing rosa del grupo de juguetes Mattel, que lanzó la primera muñeca Barbie en 1959, y los estudios Warner Bros, socios de producción, la comedia de Greta Gerwig comenzó mejor con su lanzamiento que la popular "Super Mario", inspirada en el famoso personaje del videojuego (ingresó 146 millones a principios de abril), o que la secuela de Avatar de James Cameron ("Avatar: el camino del agua", con 134 millones en diciembre de 2022).

En un relato pop e irónico, en el cual el color rosado y las lentejuelas se toman al pie de la letra, se le pide a Barbie, interpretada por Margot Robbie que cambie sus tacones por sandalias Birkenstock para dejar su mundo perfecto de Barbie Land y sumergirse en el mundo real. Ryan Gosling interpreta al personaje masculino del muñeco Ken.

Según medios de la industria, se trata del mejor lanzamiento en cines norteamericanos para una película dirigida por una mujer, por delante de "Wonder Woman" de Patty Jenkins (2017) y "Captain Marvel", codirigida por Anna Boden y Ryan Fleck (2019).

De su lado, "Oppenheimer", una película biográfica de Christopher Nolan sobre el físico estadounidense que desarrolló la bomba atómica, también está teniendo un muy buen comienzo para una película de tres horas, con 80,5 millones de ingresos, según Comscore.

El estreno simultáneo de estas dos esperadas películas con historias opuestas en pleno verano boreal generó revuelo entre los cinéfilos, y el fenómeno 'Barbenheimer' se apoderó de las redes sociales. Según la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros de Estados Unidos, más de 200.000 cinéfilos planearon ver ambas películas el mismo día durante el fin de semana.

El controvertido thriller sobre tráfico de niños "Sound of Freedom" siguió en el podio con 20 millones de dólares, seguido de "Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno" con 19,5 millones e "Indiana Jones y el dial del destino" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") que sumó 6,7 millones.