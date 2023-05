Desde que la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) comenzó el pasado 2 de mayo, prestigiosas series como "Stranger Things", "Cobra Kai" o "The Last of Us", frenaron sus producciones.

Después de no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para un nuevo convenio colectivo, la WGA llamó a sus más de 10.000 miembros a un paro indefinido y un día después del vencimiento del contrato anterior, los escritores paralizaron la industria y casi de inmediato comenzaron a hacerse visibles las primeras repercusiones.

Programas nocturnos de entrevistas como "The Tonight Show starring Jimmy Fallon", "Late Night with Seth Meyers", "The Late Show", "Jimmy Kimmel Live!", e incluso "Saturday Night Live", pararon la realización de nuevos capítulos.

Y poco a poco ha ido en aumento el número de series de grandes estudios de la AMPTP como Netflix, Disney, FX, HBO, Paramount, entre otros, que han tenido que frenar la producción de sus nuevas temporadas a causa de la huelga.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, escritores y creadores de la popular serie "Stranger Things" emitieron un comunicado en el que decían que no continuarían con la serie de Netflix hasta que no estuviera solucionado el conflicto entre la AMPTP y el WGA.

Asimismo, los guionistas de "Cobra Kai", también de Netflix, dejaron de escribir la sexta temporada de la serie derivada del filme ochentero "Karate Kid".

El popular programa protagonizado por Pedro Pascal "The Last of Us", de HBO Max, también puso en pausa la producción de la segunda temporada desde el pasado 11 de enero.

De igual manera, la serie de ABC, "Abbott Elementary", ganadora de un premio Emmy y de un Globo de Oro, paró la escritura de su tercera temporada y la guionista Brittani Nichols, aseguró que la huelga podría afectar el número de capítulos que se emitirían en esta.

El creador de la serie de Disney "Andor", Tony Gilroy, expresó su solidaridad con los escritores y anunció que había cesado la producción de la segunda temporada de la historia basada en un universo de "Star Wars", pese a que ya tenía terminado los guiones.

Mientras que el creador de "Game of Thrones", George R.R. Martin, confirmó que la producción de la serie "A Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight" también se encontraba en pausa como resultado del conflicto.

Otras series reputadas que se han visto frenadas por el parón, son "Severance" de Apple TV+, "American Horror Story: Delicate", de FX, cuya temporada contaría con la participación de Kim Kardashian y Emma Roberts, las terceras temporadas de "Yellowjackets" de Showtime y "Hacks" de HBO, entre otras.

Los escritores reclaman aumentos salariales, una retribución justa de los pagos que los miembros de un equipo creativo reciben cuando su proyecto es transmitido por algún medio, así como regulación de la inteligencia artificial y contratos fijos, por mencionar algunos.