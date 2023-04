Guía de películas: Próximos estrenos en el cine y en casa

Hay algo para todos en el cine este verano , tanto en los cines como en casa. En mayo, el público puede despedirse de Guardianes de la Galaxia, ir a Italia con Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen y Candice Bergen, o bajo el mar con Halle Bailey y Melissa McCarthy.

Junio trae "Indiana Jones 5", una secuela de "Spider-Verse", "The Flash", una nueva foto de Pixar y una película que muchos ya han llamado la mejor del año ("Past Lives").

Y las cosas se ponen realmente emocionantes en julio con los esperados debuts de "Oppenheimer", "Mission: Impossible 7", "Barbie", mientras que agosto promete una nueva versión de las Tortugas Ninja e introduce un nuevo superhéroe de DC, Blue Beetle.

Aquí tienes una guía mes a mes de las novedades cinematográficas:

5 de Mayo

“ Guardianes de la galaxia vol. 3 ” (Disney/Marvel, cines): Nueve años después de que Peter Quill, Rocket, Groot y el resto de los Guardianes de la Galaxia fueran presentados en el mundo obsesionado por los no cómics, los inadaptados cierran la trilogía y se despiden del director. James Gunn, quien ahora lidera a su rival DC.

¿ Qué tiene que ver el amor con eso? (Shout! Studios, teatros): Lily James interpreta a una directora de documentales cuyo próximo proyecto sigue a su vecino (Shazad Latif) en su camino hacia un matrimonio concertado en esta encantadora comedia romántica.

12 de mayo

“ Book Club: The Next Chapter ” (Focus Features, teatros): Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen y Mary Steenburgen viajan a Italia para celebrar un compromiso.

“ The Mother ” (Netflix, streaming): Jennifer López es una asesina y una madre en esta película de acción programada para el Día de la Madre.

“ Love Again ” (Sony, cines): Priyanka Chopra Jonas interpreta a una mujer de luto por la muerte de su novio que envía un mensaje de texto a su antiguo número sin saber que pertenece a alguien nuevo (Sam Heughan). Celine Dion (y su música) coprotagonizan este drama romántico.

“ STILL: A Michael J. Fox Movie ” (AppleTV+): Davis Guggenheim ayuda a Michael J. Fox a contar su historia, desde su ascenso en Hollywood hasta su diagnóstico de Parkinson y más allá.

“ Monica ” (IFC, cines): Una mujer transgénero, separada de su familia, va a casa a visitar a su madre moribunda en esta película protagonizada por Tracee Lysette y Patricia Clarkson.

“ The Starling Girl ” (Bleecker Street, cines): Eliza Scanlen interpreta a una joven de 17 años que vive en una comunidad cristiana fundamentalista en Kentucky cuya vida cambia con la llegada del carismático pastor de jóvenes de Lewis Pullman.

“ Fool's Paradise ” (atracciones en la carretera, teatros): Charlie Day escribe, dirige y desempeña papeles dobles en esta sátira cómica de Hollywood.

“ Hypnotic ” (Ketchup Entertainment): Ben Affleck interpreta a un detective cuya hija desaparece en esta película de Robert Rodriguez.

“It Ain't Over” (Sony Pictures Classics): Un documental sobre Lawrence Peter 'Yogi' Berra.

“Blackberry” (IFC): Cary Elwes protagoniza esta película sobre el auge de Blackberry.

19 de mayo

“ Fast X ” (Universal, cines): En la décima entrega de la franquicia Fast, Jason Momoa se une como el hijo vengativo de un narcotraficante asesinado que intenta acabar con el Dom de Vin Diesel.

“ Los hombres blancos no pueden saltar ” (20th Century Studios, transmisión en Hulu): Sinqua Walls y Jack Harlow coprotagonizan esta nueva versión de la película de 1992, coescrita por Kenya Barris y con la participación del difunto Lance Reddick.

“ Master Gardener ” (Magnolia, teatros): Joel Edgerton es un horticultor en este drama de Paul Schrader, coprotagonizado por Sigourney Weaver como una viuda adinerada.

“Sanctuary ” (Neon, cines): Una comedia negra sobre una dominatriz (Margaret Qualley) y su cliente rico (Christopher Abbott).

26 de mayo

“ La Sirenita ” (Disney, cines): Halle Bailey interpreta a Ariel en este remake de acción en vivo técnicamente ambicioso de un clásico reciente de Disney dirigido por Rob Marshall (“Chicago”) y coprotagonizada por Melissa McCarthy como Ursula.

“ You Hurt My Feelings ” (A24, cines): Nicole Holofcener echa un vistazo matizado y divertido a una mentira piadosa que perturba el matrimonio entre una escritora de la ciudad de Nueva York (Julia Louis-Dreyfus) y un terapeuta (Tobias Menzies).

“ About My Father ” (Lionsgate, cines): el comediante Sebastian Maniscalco coescribió esta película de choque cultural en la que lleva a su padre ítalo-estadounidense (Robert De Niro) de vacaciones con la familia WASPy de su esposa.

“ Víctima/Sospechoso ” (Netflix, el 23 de mayo): este documental explora cómo las fuerzas del orden a veces acusan a las víctimas de agresión sexual en lugar de ayudar.

“ The Machine ” (Sony, cines): el comediante Bert Kreischer trae a Mark Hamill a la palestra en esta comedia de acción.

“ Kandahar ” (Open Road Films, cines): Gerard Butler interpreta a un agente encubierto de la CIA en territorio hostil en Afganistán.

2 de junio

“ Spider-Man: Across the Spider-Verse ” (Sony, cines): Miles Morales (Shameik Moore) está de vuelta, pero como las cosas no van tan bien en Brooklyn, opta por visitar el multiverso con su vieja amiga Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), donde se encuentra con la Spider-Society.

“ The Boogeyman ” (20th Century Studios, cines): “Es lo que les pasa a tus hijos cuando no estás prestando atención”, explica David Dastmalchian a Chris Messina en esta adaptación de Stephen King.

“ Pasted Lives ” (A24, cines): Ya aclamado como uno de los mejores del año después de su debut en Sundance, el debut como directora de Celine Song es un romance de décadas que abarca todo el continente sobre dos amigos separados en la infancia que se encuentran 20 años después en Nueva York.

9 de junio

“ Transformers: Rise of the Beasts ” (Paramount, cines): Steven Caple Jr dirige la séptima película de Transformers, protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback.

“ Strays ” (Universal, cines): Will Ferrell y Jamie Foxx dan voz a perros en esta comedia no animada con clasificación R.

“ Blue Jean ” (Magnolia, teatros): Es 1988 en Inglaterra y las hostilidades hacia la comunidad LGBTQ aumentan en el debut como director nominado al BAFTA de Georgia Oakley sobre una profesora de gimnasia (Rosy McEwan) y la llegada de un nuevo estudiante.

“Daliland” (Magnolia, teatros): Mary Harron dirige a Ben Kingsley como Salvador Dalí.

Junio 16

“ The Flash ” (Warner Bros., cines): Los Batman más allá de Ben Affleck y Michael Keaton se reúnen para esta película independiente de Flash dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller como el superhéroe titular.

“ Elemental ” (Pixar, teatral): En Element City, los residentes incluyen aire, tierra, agua y fuego en el nuevo original de Pixar, que presenta las voces de Leah Lewis, Mamoudou Athie y Catherine O'Hara.

“ Extracción 2 ” (Netflix, streaming): Tyler Rake, el mercenario de Chris Hemsworth, regresa para otra peligrosa misión.

“ Asteroid City ” (Focus Features, limitada y expandida el 23 de junio): Wes Anderson reúne a Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman y Jeffrey Wright para una convención de observación de estrellas en el desierto estadounidense de mediados de siglo.

“ The Blackening ” (Lionsgate, cines): esta sátira de película aterradora envía a un grupo de amigos negros, incluidos Grace Byers, Jermaine Fowler, Melvin Gregg y X Mayo, a una cabaña en el bosque.

23 de junio

“ No Hard Feelings ” (Sony, cines): Jennifer Lawrence protagoniza una comedia obscena sobre una mujer contratada por los padres de un adolescente tímido para ayudarlo a salir de su caparazón antes de Princeton.

30 de Junio

“ Indiana Jones and the Dial of Destiny ” (Lucasfilm, cines): Harrison Ford vuelve a ponerse su icónico sombrero de fieltro para una quinta aparición como Indy en esta nueva aventura dirigida por James Mangold y coprotagonizada por Phoebe Waller-Bridge.

“Every Body” (Focus Features, cines): La documentalista nominada al Oscar Julie Cohen dirige su lente a tres personas intersexuales en su última película.

“ Ruby Gillman, Teenage Kraken ” (Universal, cines): Lana Condor (“To All the Boys I've Love Before”) presta su voz a esta comedia de acción animada sobre un adolescente tímido que intenta sobrevivir en la escuela secundaria como parte Kraken.

“Harold and the Purple Crayon” (Sony, teatros): Zachary Levi, Zooey Deschanel y Lil Rel Howery ayudan a dar vida a esta adaptación del cuento infantil.

07 de julio

“ Insidious: The Red Door ” (Sony, cines): Patrick Wilson y Rose Byrne vuelven para asustar a todos en la quinta edición.

“ Joy Ride ” (Lionsgate, cines): Adele Lim dirige esta estridente comedia sobre un viaje de chicas a China para encontrar a la madre biológica de alguien, protagonizada por Ashley Park, Stephanie Hsu, Sherry Cola y Sabrina Wu.

“The Lesson” (Bleecker Street): un joven novelista ayuda a un aclamado autor en este thriller con Richard E. Grant.

“ Biosphere ” (IFC): Mark Duplass y Sterling K. Brown son los dos últimos hombres en la Tierra.

14 de julio

“ Mission: Impossible-Dead Reckoning Part I” (Paramount, cines, el 12 de julio): ¿Tom Cruise? ¿Acrobacias que desafían a la muerte en Venecia? ¿El regreso de Kittridge? ¿Qué más necesitas?

“Theater Camp”(Searchlight, teatros): Los nerds del teatro musical (y los fanáticos de la comedia) se deleitarán con esta sátira amorosa de una institución infantil, con Ben Platt y Molly Gordon.

21 de julio

“ Oppenheimer ” (Universal, cines): Christopher Nolan lleva al público a la mente del “padre de la bomba atómica”, J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) mientras él y sus compañeros se preparan para la prueba de la trinidad en Los Álamos.

“ Barbie ” (Warner Bros., cines): Margot Robbie interpreta a la muñeca más famosa del mundo (al igual que muchas otras) junto a Ken de Ryan Gosling en la mirada cómica de Greta Gerwig sobre su mundo perfecto.

“Stephen Curry: Underrated” (Apple TV+): Peter Nicks dirige un documental sobre el cuatro veces campeón de la NBA.

“ They Cloned Tyrone ” (Netflix): John Boyega, Teyonah Parris y Jamie Foxx lideran esta misteriosa aventura.

28 de julio

“ Haunted Mansion ” (Disney, cines): Una atracción de Disney cobra vida con la ayuda de Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Owen Wilson y Danny DeVito.

“ Háblame ” (A24, cines): Un grupo de amigos evoca espíritus en este horror protagonizado por Sophie Wilde y Joe Bird.

“Happiness for Beginners” (Netflix, el 27 de julio): Ellie Kemper es una mujer recién divorciada que busca cambiar las cosas.

“Sympathy for the Devil” (IFC): Joel Kinnaman se ve obligado a conducir a un misterioso pistolero (Nicolas Cage) en este thriller.

“Kokomo City” (Magnolia): Este documental sigue a cuatro trabajadoras sexuales transgénero negras.