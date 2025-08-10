Minuto a minuto del Miss RD Universo 2025

9:51pm Las primeras 20 finalistas El jurado decidió que las primeras 20 finalistas del Miss RD Universon son: Maragarita Simón, Santo Domingo Este; Franciel Reyes Cibao; Esmeralda Columna, Bonao; Alondra Sprauve, San Pedro de Macorís; Dianmy Soto, San Cristóbal; Abril Rodríguez, San Juan; April del Rosario, Samaná; Maribel Rosario, Boca Chica.



Crismari Inoa, Hato Mayor; Lucía García, Santiago; Ambar Taveras, Distrito Nacional; Yakaira Reyes, La Altagracia; Delisa Francisco, María Trinidad Sánchez; Miosotis Almonte, Sánchez Ramírez.

​Anita Maspons, Santo Domingo de Guzmán; Lucianny Hernández, Miss Comunidad Dominicana USA; Criselys García, Peravia; Jearmanda Ramos, Punta Cana; Delia Mejía, San José de Ocoa; Jennifer Ventura, Barahona.

9:45pm Pasarela en traje de baño Las 29 candidatas, al ritmo de Bulin 47, desfilaron en traje de baño en la final del Miss RD Universo 2025. Con bikini de color negro y detalle dorado, las modelos dieron lo mejor de ellas para mostrar que saben hacer una pasarela fresca.

9:27pm Jurado del Miss RD Universo 2025 Parte del jurado del certamen está integrado por Mattews Winter, empresario internacional; el diseñador Jusef Sánchez; la modelo Gemmy Quelliz; Haidy Cruz, finalista de Miss RD Universo 2024, coach fitness; Tenay Rodríguez, Cuqui Gómez, y la ex Miss Universo Zuleika Rivera. El opening de Miss RD UniversoJorge Luis Martinez/LD

9:24pm No para el baile Luego del opening, las modelos volvieron al escenario para continuar con bailes con música disco.

9:18pm Un opening muy estadounidense Los primeros 18 minutos fueron para que las candidatas bailaran en el escenario con canciones de 1950 a 1980, de Frank Sinatra, John Travolta y Olivia Newton, entre otros. También la escenografía jugó con California, Nueva York y Chicago.