Comediante George Harris “cometió un error que lo costó caro”, afirma director de Viña del Mar

El comediante George Harris se ha vuelto tendencia en las últimas horas debido a su participación en el Festival Viña del Mar y los diversos comentarios que expresó al público, tras ser abucheado minutos después de subir al escenario.

Según explicó Alex Hernández, director del festival, las razones de sus expresiones fueron porque se equivocó, se enojó y cometió errores. El comediante venezolano terminó dejando el escenario antes de tiempo, y lleno de críticas por parte del público salió decepcionado.

Los medios de Chile destacan este lunes que el "Monstruo" de la Quinta Vergara se comió a George Harris.

Algunas de las expresiones del humorista fueron: “Levántate una venezolana, marico. ¿Qué te pasa? Por eso te vas a quedar solo, huevón”, “amigo, vete para el baño un rato y jálate el muñeco y te relajas. Esto te ayuda, te reconecta con la vida”, “de verdad que no. Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pifiar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, va a comprar un refresco o una empanada”.

Historia de Instagram publicada por George HarrisFuente externa

El director del evento relató que, previo a la presentación del comediante, la rutina fue revisada varias veces, por él y parte del equipo organizador.

Destacó que Harris es una persona que tiene muchas rutinas: “si se meten al canal de YouTube de él, van a encontrar cientos de rutinas. Es una persona que tiene mucho texto, muchos de esos textos, algunos nuevos, fueron la rutina de ayer. Él cometió un error que le costó caro”.

Dijo que un error lo puede cometer cualquier humorista, pues él tenía una rutina muy sólida, pero había un grupo de personas que estaban organizadas y que le gritaban cosas y se distrajo, “y no siguió de largo en su rutina”.

“El festival es internacional y dentro de todas las rutinas que se miden, la idea es siempre poder tener comediantes extranjeros porque todo el público fuera de Chile a veces ni entiende los chistes de los comediantes chilenos”, agregó el organizador, quien también explicó que a los humoristas se les recuerda que a este evento asisten personas de varias nacionalidades, “entonces se debe hacer un texto que se entienda en Chile mucho, pero que afuera también se puedan reír, en este caso se le dijo lo mismo y él se distrajo”.

El segundo error que mencionó Hernández fue que cuando Harris logró engancharse con el público, se distrajo por los comentarios que estaba emitiendo el grupo de personas.