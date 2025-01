'El juego del calamar 3', la temporada final de la famosa serie, se estrenará el 27 de junio

Recién estrenada la segunda temporada de 'Squid Game', que ya es la tercera serie más vista de la historia de Netflix, la plataforma ha anunciado este jueves que la tercera y última entrega llegará el 27 de junio.

Una breve secuencia en la que se ve a los participantes en el juego sacando una bola -roja o azul- que decidirá su futuro fue el avance que Netflix proyectó en la presentación de sus contenidos más destacados para 2025.

Un año en el que llegará por fin el ansiado proyecto de 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, que lleva soñando con hacer una película del personaje de Mary Shelley desde que era un niño, como reconoció en un vídeo.

"Ha estado en mi cabeza durante 50 años y llevo 25 tratando de hacerlo. Algunas personas creen que estoy un poco obsesionado y algo de razón tienen", señaló el director mexicano, que afirmó que el personaje "se ha fundido" con su alma. Tanto que "se ha convertido en autobiográfico".

Habrá que esperar al otoño para poder ver el filme de Del Toro y también para final de año llegará la nueva entrega de 'Wednesday', cuya primera temporada, emitida en 2022, se convirtió en la más vista de la historia de la plataforma para una serie en inglés -solo superada a nivel global por 'Squid Game'-.

Tampoco hay fecha para la última temporada de 'Stranger Things', una de las series más emblemáticas de Netflix, que llega a su fin, aunque sus creadores, los hermanos Duffer, aseguraron que este universo seguirá vivo, en forma de series derivadas en las que ya están trabajando.

Y una de las grandes apuestas de este año de Netflix es la adaptación a serie del famoso cómic de ciencia ficción 'El eternauta', escrito entre 1957 y 1959 por el guionista Héctor Germán Oesterheld y que está protagonizada por Ricardo Darín.

'Sirens', con Julianne Moore; 'Forever', una nueva versión del clásico literario de Judy Blume; 'The Best in Me', con Claire Danes, o 'Black Rabbit', con Jude Law y Jason Bateman como dos hermanos muy diferentes, son otras de las novedades de series de Netflix.

Mientras que Tina Fey se ha metido en un proyecto muy especial para ella, la adaptación a serie de la película de 1981 'The Four Seasons', que estuvo dirigida por Alan Alda, que también la protagonizó junto a Carol Burnett, Rita Moreno y Len Carlou.

Ahora Fey se une a Colman Domingo y Steve Carell en esta serie de ocho episodios.

En documentales, la plataforma sigue apostando por proyectos sobre personajes famosos.

Es el caso de 'Aitana: Metamorfosis', que se estrenará el 28 de febrero y en el que se ve lo que durante años la cantante española no se ha atrevido a mostrar, las épocas en las que lo ha pasado "muy mal" sin que nadie lo supiera, como ella señaló en la presentación.

"Abro las puertas de mi casa, de mi vida, mi música, mi todo...", precisó Aitana, que reconoció que durante mucho tiempo le daba "vergüenza y miedo" decir que estaba mal en medio de una carrera ascendente y de gran éxito.

También se adentra en la faceta más personal la serie documental 'Alcaraz: A mi manera', aún sin fecha de estreno y que cuenta desde los sueños de un niño a la realidad de un joven de 21 años que quiere ser el mejor del mundo del tenis pero sin renunciar a su juventud.

Otros documentales que se anunciaron para este 2025 son los dedicados a la cantante brasileña Anitta, el actor estadounidense Eddie Murphy o la faceta de diseñadora de Victoria Beckham.

En cuanto a películas, además del 'Frankenstein' de Del Toro, se estrenará el thriller 'RIP', que vuelve a reunir a Ben Affleck y Matt Damon en una historia inspirada en hechos reales sobre lo que se llega a hacer por dinero.