Director de "Emilia Pérez" llama al español "un idioma de pobres y migrantes"

"Emilia Pérez", que comenzó como una simple película, se ha convertido en una de las mayores polémicas de la industria cinematográfica, no sólo por su guion y las actuaciones del elenco; sino por las declaraciones que su director, el francés Jacques Audiard, ha hecho en diferentes medios de comunicación.

La cinta, que narra la historia de un capo mexicano que decide transicionar de hombre a mujer para dejar atrás vida de crímenes, tiene como escenario la Ciudad de México; sin embargo, Audiard reconoció abiertamente no haber investigado lo suficiente sobre nuestro país antes de desarrollar el proyecto.

Si bien estas palabras encendieron las críticas en las redes sociales; las nuevas declaraciones del cineasta generaron el rechazo miles de usuarios.

Y es que, en diferentes plataformas, se viralizó el video de una entrevista realizada, hace meses, por un medio francés a Audiard en la que calificó al español como un idioma de "pobres" y "migrantes":

"El español es un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes", dijo.

Aunque el resto de la entrevista no fue compartido, esta simple frase bastó para que los usuarios tacharan al cineasta de racista y hasta xenófobo; además de reprobar sus actos.

"No es como que los franceses sean la referencia en cuanto a avance", "Este no aprende", "Pero, ¿Qué el francés no es el principal idioma en múltiples países africanos?, en fin, la hipocresía", "Ya duérmase señor", "Escupió para arriba", "La generalización es el argumento de los tontos, ahí está el detalle", "Nomás quiere atención", "Sí we, ya te vimos", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros más han llamado a Audiard como "hipócrita", ya que, durante la promoción que hizo de la película en nuestro país, declaró su amor por México:

"Me enamoré de México. Es una mezcla de todo: la gente que encontré, la melancolía encantadora, los paisajes tan hermosos, las ciudades tan nerviosas. Algo me dijo en ese momento que algún día haría algo con esas sensaciones, dijo en conferencia.

El enojo también se ha visto reflejado en llamados a boicotear la cinta en las salas de cine, donde, cabe aclarar no le ha ido tan bien como se esperaba. En su primer fin de semana en México, quedó en quinto lugar, por debajo de reestrenos como "Interstellar" y otras películas como "Mesa de regalos".

Lo que sí es un hecho, es el éxito que ha tenido en la temporada de premios en Hollywood. En la pasada entrega de los Globos de Oro, la cinta se llevó cuatro galardones y, por si esto fuera poco, se convirtió en la más nominada en los Oscar, donde compite en categorías como Mejor película, Mejor actriz y Mejor dirección.