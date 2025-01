¿Cuál es la opinión de los mexicanos sobre la película "Emilia Pérez"?

Puede que haya sido aceptado por la Academia, pero solo un día después de su debut en México, la aclamada "narco-musical" Emilia Pérez ya estaba atrayendo reprimendas por retratos superficiales de temas delicados.

La película del director francés Jacques Audiard se estrenó en México el jueves a ras de las victorias en Cannes y los Globos de Oro, así como en 13 nominaciones al Oscar, un récord para una película que no sea en inglés.

La película cuenta la historia de una narcotraficante mexicana ficticia apodada Manitas del Monte (Karla Sofia Gascón), que deja atrás su vida de crimen al convertirse en una mujer transgénero y activista en busca de miles de desaparecidos de México. Pero los problemas surgen de los celos incontrolables de Manitas hacia su ex esposa Jessi (Selena Gomez), a pesar de enamorarse profundamente de otra mujer Epifanía (Adriana Paz).

Sin embargo, la ambiciosa "Emilia Pérez" y su elenco repleto de estrellas se encontraron con un fracasado en la taquilla - 20.000 asistentes en su estreno y alrededor de 74.000 dólares estadounidenses (1,5 millones de pesos) - y crecientes críticas de que era una representación no tan fiel de México que glamoriza la violencia que ha plagado a la nación durante mucho tiempo.

Los espectadores que se presentaron fuera de los cines el jueves por la noche dijeron que habían estado ansiosos o curiosos por ver la película después de escuchar que era la película más nominada en los Oscar.

Fue nominada a Mejor Película, Mejor Actriz para Gascón, Mejor Actriz de Reparto por Saldaña y dos nominaciones a Mejor Canción Original. Eso viene después de recibir varios premios en su estreno mundial en Cannes y ganar en cuatro categorías diferentes en los Globos de Oro.

Pero muchos se fueron con sentimientos encontrados.

Dora Pancardo dijo que lo encontró entretenido hasta el punto de no parpadear durante los números musicales, pero no le gustó la representación de la violencia de la película.

"El director quería transmitir la parte de que estamos en una sociedad violenta, lo cual no es mentira, pero me pareció crudo", dijo la mentora de 45 años para mujeres. "Tampoco me gustó que Selena Gomez hablara tan mal español. Hay ciertos diálogos y ciertas expresiones que no usamos en México".

La escritura de la película ha sido objeto frecuente de críticas, así como un elenco de actores principales que solo incluye a un mexicano en un papel muy secundario - Paz - haciendo una mezcolanza de acentos españoles. También fue filmado en Francia.

La crítica cinematográfica mexicana Gaby Meza dijo que "Emilia Pérez" es "exótica y audaz", pero sin profundidad. "No en la experiencia trans, no en la experiencia narco, no en la desaparecida, sino más bien un toque de todo como un ingrediente para endulzar".

Si bien la violencia contra los narco y las dramáticas historias del gato y el ratón entre delincuentes y autoridades en América Latina han capturado durante mucho tiempo la imaginación de Hollywood, también son un punto de trauma para muchos mexicanos que viven con las consecuencias de tal violencia.

Más de 121.000 personas han desaparecido en la guerra contra las drogas de México, según datos del gobierno federal. Las familias pasan años buscando a sus seres queridos desaparecidos y exigiendo justicia, a menudo poniendo en riesgo sus propias vidas para hacerlo.

Entre ellos estaba Artemisa Belmonte, que ha buscado justicia para su madre y sus tres tíos que desaparecieron en el estado norteñol de Chihuahua en 2011. Belmonte inició una petición en Change.org pidiendo que la película no se estrenara en México.

"Siento que es extremadamente ofensivo, demasiado simplista, lo hace frívolo, no entiendo el punto de hacer algo así y que tenga tantos premios", dijo Belmonte desde Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso.

"No puedes hablar del tema como si fuera algo sobre lo que hacer un musical", dijo, enfatizando que la herida de las desapariciones todavía está abierta. "Evidentemente no investigaron nada, no se sentaron con una persona que ha tenido un miembro de la familia desaparecido".

Durante una conferencia de prensa en México, el director Audiard aseguró que abordó el tema con prudencia y reflexión, pero reconoció la crítica.

"Si te parece que lo hago demasiado a la ligera, te pido disculpas", dijo.

Cineastas destacados como Guillermo del Toro, Issa López, James Cameron, Denis Villeneuve y Meryl Streep han venido a la defensa de la película.

Héctor Ayala, un jubilado de 58 años, dijo que corrió a los cines cuando se enteró de las nominaciones al Oscar de la película.

"Es bueno que se estén enfocando en (la violencia), de esa manera los gobiernos y la sociedad harán más para detener problemas como las desapariciones y el crimen organizado", dijo.

Guillermo Mota dijo que el animado debate en línea sobre la película lo atrajo al teatro.

"Es una película internacional hecha para entender un poco a México", dijo el asesor financiero de 49 años. "Así que la comunidad que no está familiarizada con este problema mexicano y que no va a ver documentales mexicanos, porque nunca los van a ver, al menos tiene una experiencia que les ayuda a ver un poco más".

Láurel Miranda, defensora de los derechos humanos transgénero, dijo que había recibido una convocatoria de casting para la película que buscaba "una actriz transgénero de mediana edad con una constitución robusta, porque, por supuesto, las mujeres trans siempre tenemos que ser resistentes", dijo sarcásticamente.

Además de infundir la película con "estereotipos de telenovelas" de cómo deberían ser las mujeres transgénero, Miranda cuestionó el guión original que tenía a Manitas solo queriendo convertirse en una mujer para evadir la justicia. Gascón presionó para cambiar la motivación a una mujer que busca hacer su transición.

Durante años, México ha sido el segundo lugar más mortífero del mundo para las mujeres transgénero, una realidad que no se refleja en la película.

"Emilia Pérez es retratada como un personaje todopoderoso, incluso al final como una santa, cuando en México la realidad para las personas trans se opone diametralmente, deberíamos pensar en a quién sirve esta representación", dijo.