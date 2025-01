Desde el anillo de Zendaya a la aparición de Selena y Benny Blanco: Dentro de los Globos de Oro

Los Globos de Oro son un evento social con pausas ocasionales para las entregas de premios. Es un juego de segundos dentro del abarrotado salón de baile mientras las celebridades intentan dar tantos abrazos y saludos como sea posible antes de que las cámaras comiencen a transmitir al mundo nuevamente.

Es una sala difícil de recorrer, repleta de mesas de banquete. Algunos prefieren quedarse quietos, como Steve Martin, una fortaleza en un asiento bien resguardado y difícil de alcanzar contra una pared. Otros, como Andrew Scott y el cineasta de “Challengers”, Luca Guadagnino, no pudieron permanecer en sus asientos; hay demasiada gente divertida con la que conversar.

Nervios antes del espectáculo

Andrew Garfield llega a la 82.ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)Jordan Strauss

Como la primera gran entrega de premios del año, un campo abierto de contendientes y un grupo relativamente nuevo de votantes, había un poco de anticipación nerviosa en el aire mientras todos se preguntaban cómo se desarrollaría la noche.

El ex Spider-Man Andrew Garfield quedó atrapado en un atasco de celebridades que bloqueaban las escaleras hacia el piso principal. Hizo un gesto de "adelante" a Zendaya, cuyo nuevo anillo en su mano izquierda hizo que los espectadores se emocionaran. Pero la cola de su vestido de gala Louis Vuitton color naranja quemado estaba demostrando ser su propio bloqueo. Garfield corrió al rescate, después de darle a Colman Domingo un rápido beso en la mejilla y agarró la parte trasera de la cola para ayudar a Zendaya a subir las escaleras, y Daniel Craig y Kate Winslet intercambiaron saludos.

De alguna manera, Angelina Jolie y su hija Zahara lograron abrirse paso a través del torbellino, en su mayoría sin molestias. En otro lugar, Miley Cyrus se acercó a la gente de "Baby Reindeer", antes de encontrar su asiento apropiado cerca de Pamela Anderson y Gia Coppola.

Miley Cyrus llega a la 82.ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)Jordan Strauss

La fiesta en la otra sala

Justo al costado del salón de baile, en una sala separada lejos de la vista de las cámaras de transmisión, los asistentes podían reunirse para disfrutar de bocados adicionales de Nobu, cócteles y postres. Keith Urban estaba disfrutando de la comida en la barra de sushi, probando bocados de cola amarilla y jalapeño de Nobu y repitiendo. Pronto se le unieron Ewan McGregor y su esposa Mary Elizabeth Winstead.

Cerca de allí, Kirsten Dunst y su esposo Jesse Plemons se dirigieron directamente a Ayo Edebiri, donde Dunst habló efusivamente del traje gris de Loewe de Edebiri. Se dirigió a la larga fila del bar y le dijo a Plemons que se quedara con Edebiri.

Sin pantallas de televisión transmitiendo el programa en vivo, era fácil perderse las señales sobre los comerciales y las categorías. Así fue como Margaret Qualley se perdió accidentalmente el momento de la victoria de su coprotagonista Demi Moore y su emotivo discurso.

La alegría de la pausa publicitaria

Ariana Grande llega a la 82ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)Chris Pizzello

Para los espectadores en casa, las pausas publicitarias pueden durar una eternidad, pero en la sala nunca hay tiempo suficiente: para llegar al baño, para tomar una bebida en la barra (las mesas solo tenían champán, vino y agua) o para charlar. Pero se hacen esfuerzos para trabajar en la sala y volver corriendo a donde hay que estar antes de que el reloj de cuenta regresiva llegue a cero.

Después de su bocadillo de sushi, Urban encontró el camino de regreso a Nicole Kidman y al grupo de “Wicked”, y pasó un buen rato hablando animadamente con Ariana Grande. Fueron interrumpidos para posar para una foto, pero pronto retomaron la conversación donde la habían dejado. Cerca de allí, Cara Delevingne se dirigió a saludar a Cynthia Erivo, mientras que Kidman fue recibida por Naomi Watts.

En otro nivel, Daniel Craig se detuvo para felicitar a la ganadora de “Baby Reindeer”, Jessica Gunning. “Eso fue increíble”, dijo Craig. Gunning apenas pudo detenerse para procesar el momento con el ex James Bond antes de que alguien más le pidiera una selfie.

Zoe Saldaña y Ali Wong también intercambiaron felicitaciones, antes de que Saldaña viera a la poderosa publicista de Netflix, Lisa Tabak, soltando un grito y corriendo para abrazarla.

Emma Stone se cuela

Emma Stone llega a la 82.ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)Jordan Strauss

Si uno no logra regresar a su asiento en la sala principal antes de que termine la pausa publicitaria, los amables guardias de seguridad colocan una cuerda y retienen a los invitados, sin importar lo famosos que sean. En cualquier momento durante el espectáculo, uno podía encontrar bastantes rostros famosos esperando para volver a sus asientos. Pero Emma Stone, con su corte de pelo de duendecillo, logró colarse, corriendo elegantemente hacia su mesa mientras se leían los nominados a mejor película de animación.

Guadagnino no tuvo tanta suerte y pasó las siguientes categorías en el corral de espera, emitiendo un sonido de emoción cuando ganó “Flow”. Durante la siguiente categoría, mejor director, aplaudió con entusiasmo cuando se leyó el nombre de Payal Kapadia. El director de “All We Imagine As Light” no ganó el premio; Brady Corbet lo hizo por “The Brutalist”.

Después del espectáculo

Selena Gomez y Benny Blanco asisten a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California.Getty Images via AFP

Kate Winslet se quitó sus altísimos tacones negros al salir del salón de baile, sosteniéndolos casualmente en su mano y caminando descalza sobre la alfombra hacia el vestíbulo. Muchas celebridades salieron rápidamente de la habitación, algunas se dirigieron a fiestas posteriores en el hotel, otras a sus casas. Keira Knightley y su esposo James Righton se quedaron mucho tiempo después en el vestíbulo charlando con la estrella de “The Brutalist” Felicity Jones, mientras que Selena Gomez y Benny Blanco respondieron a las solicitudes de autógrafos de los fanáticos.